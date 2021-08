Rapport de la Commission Mouvement de populations – juillet 2021

La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel dont l’objectif est de fournir des données chiffrées et les tendances des déplacements de la population en RCA sur une base mensuelle. Cet exercice consiste à passer en revue, compiler et consolider les données fournies par les CMP locales, ainsi que celles des partenaires qui collectent les données dans les zones non couvertes par une CMP locale. La CMP procède ainsi à la validation préliminaire des données au niveau national, avant de les soumettre à la validation finale de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP).

1. Situation des déplacements de populations au 31 juillet 2021 en RCA

Au 31 juillet 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à 690 705 individus composés respectivement de :

203 807 personnes dans les sites ;

486 898 personnes dans les familles d’accueil.

La tendance globale en juillet 2021 indique une baisse de 25 973 PDI (soit - 3,6 %) par rapport au mois de juin 2021 où le nombre de PDI était estimé à 716 678 personnes dans les sites et en familles d’accueil.

Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de populations

Le nombre total des PDI a connu une progression continue de décembre 2020 à février 2021 dans le contexte de la crise électorale et post-électorale. Depuis le mois de mars 2021, la tendance globale des mouvements de la population a commencé à s’inverser avec une petite prépondérance des retours sur les nouveaux déplacements. Des flux de mouvements particulièrement élevés dans les deux sens ont été mis en évidence par le round 12 du DTM qui a couvert 10 préfectures permettant ainsi une mise à jour plus large des données dans les familles d’accueil.

64 110 nouveaux PDI ont été enregistrés au mois de juillet 2021, principalement dans les Sous-Préfectures de Zangba, Obo, Bakala, Berberati et Bambouti. Les opérations militaires menées par les forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés contre les groupes armés et la peur des exactions commises par les groupes armés pendant leur fuite sont les principales causes de ces nouveaux déplacements. Certaines populations percevant l’imminence des combats se déplacent à titre préventif pour trouver refuge dans des lieux plus sûrs. Par ailleurs, l’exercice de vérification et de profilage par DTM a permis de capter certains déplacements qui ont lieu avant juillet 2021 mais qui n’avaient pas été profilés.

Inversement, 90 083 retours ont été rapportés par les partenaires de la CMP en juillet 2021, principalement dans les Sous-Préfectures de Zemio, Bangassou, Kaga-Bandoro, Ndele et Mobaye. En effet, la reprise des villes qui avait été occupées par les groupes armés ont entraîné des retours progressifs de la population dans certaines localités. Aussi les anciens sinistrés des inondations de 2019 et 2020 des Préfectures de Mbomou, Ouaka et Bamingui-Bangoran sont tous retournés. La plupart de ces retours ont été observés à l’intérieur même des frontières administratives des sous-préfectures où les personnes avaient été déplacées.

Par ailleurs, des déplacements préventifs d’une ampleur relativement importante ont été rapportés au courant du mois de juillet dans le contexte des opérations militaires menées par les FACA et leurs alliés contre les groupes armés notamment dans les Sous-Préfectures de Bouar, Bedamara et Paoua. Ces déplacements étaient de courtes durées et les PDI en question sont retournées au courant du mois.