Rapport de la Commission Mouvement de populations – Décembre 2019

La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel dont l’objectif est de fournir des indications sur les chiffres et tendances de mouvements de la population en RCA.

1. Situation de déplacement de la population au 31 décembre 2019 en RCA

Au 31 décembre 2019, le total des personnes déplacées internes en RCA (PDIs) était estimé à 669 906 individus composés respectivement de :

214 384 personnes sur des sites ;

sur des sites ; 455 522 personnes estimées dans les familles d’accueil ;

Ainsi, on constate une baisse de près 3 % du volume de déplacement par rapport à la situation de déplacement de novembre 2019 où le nombre de PDI était estimé à 687 191 personnes.

Cette baisse significative s’explique principalement par les mises à jour sur les sites et zones de regroupement des vagues de déplacés causées par les inondations d’octobre et de novembre 2019 dans tout le pays. Ce premier round DTM de OIM n’a pris en compte que Bangui et ses environs, y compris Bimbo avec une baisse cumulée de près de 15.000 personnes qui sont retournées après le retrait des eaux.

Les membres de la CMP ont noté également des mouvements de retour de la population dans les Préfectures de la Vakaga (près de 3.000 à Toumou) et de l’Ouham dans la ville de Kabo avec plus de 600 retours.

Malgré la tendance globale à la baisse du nombre de PDIs, les membres de la CMP ont noté quelques nouveaux déplacements (1.100) dans les sites Aérodrome à Birao et Micheline (300) à Bangui. Ces personnes ne seraient pas à priori des déplacés de décembre mais des personnes profilées en décembre.

La CMP tient à souligner une certaine carence en matière de mise à jour des données des PDIs pour ce mois de décembre c’est pour cela que la plupart des données de novembre ont été reconduites pour le mois de décembre. La CMP veillera à faire le suivi pour obtenir, dans la mesure du possible, une mise à jour régulière des données sur les sites de déplacés et faire le suivi avec cluster CCCM qui tient la réunion de validation des chiffres chaque mois.