Rapport d’intervention WASH - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Localités de Rafaï et Agoumar Commune de Rafaï, Sous-Préfecture de Rafaï, Préfecture du Mbomou Du 26 Mai au 2 juillet 2019

I. INTRODUCTION

Rappel du contexte de l’intervention Depuis 2010, les récurrentes attaques des éléments GLA dans le l’Est du pays principalement dans le Mbomou et Haut-Mbomou ont engendré des séries des déplacements des populations villageoises vers des grandes agglomérations comme Bangassou, Zemio et Rafai. Les villages des axes Rafai-Fodé (au nord-ouest de Rafai), Rafai-Derbissaka et Rafai-Bangassou (jusqu’au pk 50 de Rafai sur la route de Bangassou) se sont vidés de leurs habitants entre 2010 et 2011, ces personnes se sont regroupées à Rafaï. De ce fait, les points d’eau de la ville de Rafaï sont insuffisants pour répondre aux besoins des populations résidentes et déplacées.

De plus, depuis 2017, les évènements liés aux accrochages entre les GAU et GSAU/GMO armés ont également créé de nouvelles vagues de déplacement des populations vers la ville de Rafaï.

Il s’agit principalement des habitants des localités de Zemio, Guinikoumba et Dembia (situés sur l’axe Rafai-Zemio). Par ailleurs une épidémie de la variole de singe (Monkey Pox) avait touché la localité de Rafai entre mars et avril 2018.

Les mouvements des personnes et l’épidémie de Monkey Pox ont poussé les acteurs humanitaires et ACTED RRM en particulier à apporter des assistances humanitaires. C’est ainsi qu’en début 2018, ACTED RRM a fait une intervention en NFI auprès des ménages déplacés de 2017 et 2018 ainsi qu’une réponse en Wash.

Cette réponse Wash était axée sur la réparation de quelques forages à Rafai, l’installation des dispositifs de lavages des mains et les séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques en EHA dont une partie des messages était basée sur l’épidémie de Monkey Pox.

Durant la saison sèche passée, la situation en terme d’accès à l’eau ainsi que l’assainissement des milieux de vie communautaires (tant pour les déplacés que les autochtones) est devenue très critique pour la zone de Rafai. C’est ainsi qu’une alerte a été lancée à l’endroit de la communauté humanitaire pour une solution durable.

C’est dans ce contexte que les équipes ACTED/RRM ont lancé fin février, début mars 2019 une évaluation sectorielle en Wash dans la ville de Rafaï afin d’identifier les besoins pour une réponse appropriée.

Suite au partage du rapport de l’évaluation et l’absence d’un acteur wash dans la zone, le CoPil (et le cluster wash) a validé une intervention EHA d’urgence et chargé l’équipe RRM/ACTED de mener les activités suivantes :