Rapport d’Intervention RRM - Mécanisme de Réponse Rapide - Zone d’intervention Ouogo, axes Ouogo-Kambakota et Ouogo-Bessé Sous-Préfecture de Batangafo, Préfecture de l’Ouham (Août /Septembre 2018)

I. INTRODUCTION

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

Les villages d’interventions ont été au début de l’année 2018 touchés par plusieurs affrontements entre les groupes armés. Les GSA, alliés aux GMA/GMO, se sont disputé l’occupation de la zone face aux GBK. Pendant cette période de crise, la zone a été victime d’incendies de maisons, de tueries, de pillages des biens de valeur avec une restriction d’accès aux moyens de subsistance de base. Ces facteurs ont déclenché le déplacement soudain de la population vers la brousse.

Suite à un calme relatif observé, la population a progressivement commencé à retourner dans la zone à partir de février 2018. En dépit de ce retour, certains ménages ont continué à passer des nuits dans la brousse par manque d’abris.

A part les 2 ONG spécialisées en santé qui effectuent du référencement à moto dans la zone vers l’hôpital de Batangafo, aucune ONG n’a pu atteindre la zone de Ouogo depuis les affrontements de début d’année, suite au contexte sécuritaire.

L’équipe RRM de Solidarités International a été la première à y retourner en juin 2018.

L’évaluation RRM menée du 13 au 14 juin 2018 a relevé d’importants besoins en AME/Abris, EHA, santé, nutrition, éducation, sécurité alimentaire et protection. Suite aux recommandations RRM formulées lors de la MSA, une demande de validation a été émise au COPIL afin d’apporter une assistance d’urgence en AME et EHA aux ménages retournés sur l’axe Kambakota/Ouogo et à Ouogo.

Lors des ciblages au village de Ouogo en date du 14 juin 2018, les autorités locales ont alerté l’équipe du retour des populations dans les villages Donon, Kaloumon, Kamadéré, Kagoué Lota, Palla, Kiboh, Kombo et Béssé; information rapidement partagée avec la communauté humanitaire. Le ciblage a alors été étendu sur les villages de l’axe Ouogo-Bessé après validation.

D’après les ménages interviewés et le constat fait, une partie des AME ont été détruit par les flammes lors des incendies des abris dans ces villages, et une autre partie a été pillée par les groupes armés lors des conflits.

Lors de l’évaluation, plusieurs chefs de ménages ont rapporté les difficultés concernant les activités ménagères.

Pour préparer à manger, les femmes devaient emprunter des casseroles à leur voisinage. Les articles servant au puisage et au stockage de l’eau étaient absents dans les ménages. Les enfants manquaient nettement de vêtements décents. Pour dormir, les parents partageaient leurs nattent usés avec les enfants de bas âge tandis que les filles et garçons se mettaient à même le sol sans couvertures ni moustiquaires.

Les ménages enquêtés rapportaient le manque des ressources financières pour reconstituer leurs AME. Ils comptaient sur leurs récoltes de champs qui surviendraient entre octobre et décembre 2018 pour tenter de répondre sous peu à ces besoins. Malheureusement, les pluies diluviennes qui s’se sont abattues entre août et septembre 2018 ont endommagé les champs.

La situation en EHA était aussi alarmante dans la plupart de villages. En effet, la majorité des points d’eau ne fonctionnaient plus depuis plusieurs mois et d’autres accusaient des pannes. Suite aux affrontements armés, les artisans réparateurs ont quitté la zone et tous les CPE étaient quasi disloqués. Cette situation n’a pas permis à la communauté d’assurer efficacement la pérennisation des forages.