Rapport d’Intervention RRM, AME et EHA - Mécanisme de Réponse Rapide - Zone d’intervention M’bres Centre, Gbozou, Sango2, Lokouetene et Ndjangala (Période d’intervention : Du 23 Août 2018 au 15 Septembre 2018)

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

Le 22 Juin 2018, deux véhicules venus de Bambari ont subi des coups de feu venant des présumés GBK de Grimari, installés à Scieurs. Une femme et un enfant auraient perdu la vie à l’issue de ces tirs. De plus, un peuhl éleveur était également tué par les GBK dans la zone. Suite à cette situation, les éléments GSA installés à Mbrès Centre ont lancé des menaces de représailles conduisant à un déplacement des habitants de Scieurs vers la brousse.

La progression des GBK à Lakouetene en date du 03 Août 2018 vers 4h s’est soldée par des violents combats contre les GSA venus de Mbrès Centre, ce qui aurait précipité le déplacement des habitants de Lakouetene et Ndjagala dans la brousse. Des cas d’accouchement sans soins médicaux appropriés, des décès, et des pertes des biens ont été enregistrés dans les dites localités.

D’autre part, le chantier minier de Gbozou qui était une source de revenus pour certains habitants de la zone de Mbrès s’est retrouvé attaqué le 12 Août 2018 par les hommes armés assimilés aux GBK. Ces attaques ont déclenché le déplacement de la population vers Mbrès centre, Sango2 et Gbozou (axe Mbrés-Azene). Selon les informations recoupées auprès de plusieurs sources, 4 personnes ont été blessés et des abris systématiquement incendiés.

Par ailleurs, depuis le 22 juin 2018, l’axe Mbrès-Ndomete (sur la zone située entre 3 à 20km de Mbrès) est victime de représailles des GSA, suite au vol de deux chevaux appartenant aux GMO. A la suite de cette crise, 15 villages ont été affectés et sont jusque ces jours vidés de leurs habitants. Il a été rapporté sur cette zone, un incendie systématique des maisons, un pillage des biens des civiles ainsi que des meurtres.

Afin de se mettre à l’abri de menaces, les habitants de l’axe se sont déplacés ; les uns vers Mala en Préfecture de la Kemo, les autres vers Mbrès centre, l’axe Azene et Kaga-Bandoro.

Les déplacés de ces différentes vagues n’ont pas encore amorcé le retour dans leurs villages de provenance étant donné, la recrudescence de l’insécurité et des incidents de protection.

Par contre, le retour de la population de Lakouetene et Ndjagala a été effectif 10 jours après les affrontements; retour motivé principalement par l’accalmie et le retrait des groupes en conflit dans les villages.

Les déplacés et les retournés ont présenté des besoins importants à cause du pillage de leurs biens, de l’incendie de leurs maisons et de la destruction de leurs moyens de subsistance. C’est dans le but de contribuer à améliorer les conditions de vie des déplacés, retournés et communautés hôtes, qu’une intervention RRM AME-EHA a été réalisée du 23 Août 2018 au 15 septembre 2018 (ciblage et remise de l’assistance).