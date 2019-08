Rapport d’intervention NFI_WASH - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Ville de Zemio Commune de Zemio, Sous-Préfecture de Zemio, Préfecture du Haut-Mbomou - Du 3 avril au 5 juin 2019

I. INTRODUCTION

Rappel du contexte de l’intervention

Les différents cycles de violences qui ont marqué l’année 2017 et 2018, dans les préfectures de la Ouaka, la Basse-Kotto, la Haute-Kotto, le Mbomou et le Haut-Mbomou, ont entrainé des mouvements massifs de population, depuis les axes vers Zemio et à Zapaï, et depuis Zemio vers Zapaï.

De nombreux nouveaux déplacés (dont un nombre important de la communauté GMO), sont arrivés dans la ville de Zemio depuis le mois de février 2019, en provenance d’Atongo Bakari, Boyo, Maloum, Alindao, Kémbé, Dimbi, Pombolo, Dembia, Rafaï, Bria, Bambari, Bakala et de la RDC. La majorité de ces personnes sont d’abord passées par la RDC avant de se rendre à Zemio. Le calme relatif observé dans la localité de Zemio a favorisé l’arrivée de ces personnes, car il y’a eu cessation des hostilités entre groupes armés à Zemio à l’opposé de la dégradation de la sécurité dans d’autres parties du pays.

Par ailleurs, les membres de la communauté Chrétienne de Zemio qui, pour la plupart, avaient pris fuite autour de juillet 2017 vers la localité frontalière de Zemio particulièrement à Zapaï (RDC), suite aux évènements qui avaient secoué la ville de Zemio, ont commencé à réintégrer leur localité d’origine (Zemio) à partir du mois de janvier 2019.Le mouvement de retour de ces personnes serait encore en cours et reste peu accentué jusqu’ici.

Les axes autour de Zemio (Mboki, Djema, Dembia) sont devenus très volatiles du point de vue sécuritaire. Cette situation a pour conséquence une impossibilité d’accès à la terre pour une grande majorité de la population. Tout cela a pour conséquence un très faible approvisionnement des marchés de Zemio (car Djema et l’axe Zemio/Djema étaient l’une des principales zones d’approvisionnement de la ville de Zemio). Depuis l’automne, Zemio évolue dans un contexte d’enclavement impactant lourdement la situation humanitaire et conduisant à une pénurie alimentaire.

Les services de base sont absents. Enfin, quelques retournés/rapatriés à Zemio depuis Zapaï laissent craindre une augmentation de la vulnérabilité des populations de la ville de Zemio. Car les infrastructures (Wash, Santé, Education…) ne semblent pas être en état d’accueillir dans de bonnes conditions les retournés/rapatriés à l’heure actuelle.

C’est dans ce contexte que l’équipe d’ACTED-RRM, en mars dernier, a conduit une évaluation multisectorielle à Zemio, afin de mettre en évidence les besoins humanitaires les plus urgents et les partager à la communauté humanitaire pour faciliter des réponses adéquates.

A l’issue de cette évaluation, il ressort des recommandations suivantes en termes de EHA :

 Sensibiliser les communautés (nouveaux /anciens déplacés, retournés et résidents) sur les bonnes pratiques EHA

 Construction des blocs de latrines et douches d’urgence sur le site D

 Diagnostiquer, réparer et désinfecter les points d’eau du Site D, de Bandassi 2 et de Sangouzirani 3

 Refaire les superstructures des blocs de douche et latrine d’urgence du Site de la Gendarmerie

 Ces recommandations ont été dans un premier temps validées par le COPIL-RRM, en consensus avec le cluster Wash, pour être mises en œuvre par les équipes d’ACTED-RRM. Mais au vu des contraintes logistiques ainsi que la question de priorisation de la réponse du point de vue de vulnérabilité, certaines de ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre (par exemple : Refaire les superstructures des blocs de douche et latrine d’urgence du Site de la Gendarmerie)

La réponse à ces recommandations a débuté le 5 avril 2019. En parallèle à l’intervention EHA, l’équipe RRM a également distribué des kits NFIs à 487 ménages (voir rapport correspondant).