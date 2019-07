Rapport d’intervention NFI_WASH - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Kandja, Sous-préfecture de Mobaye, Préfecture de la Basse-Kotto Du 13 au 14/07/2019

I. Introduction

La localité de Kandja se situe à 15 km du croisement Boulangba (PK30 de Mobaye sur l’axe Mobaye-Zangba) sur l’axe secondaire vers Kongbo.

Kandja est une des localités touchées par les violences entre les GA présents dans la zone. Des attaques auraient été organisées par les éléments GSAU depuis le village Langandji (PK25 de Mobaye sur axe Mobaye-Kongbo) qui auraient traversé en brousse pour atteindre Kandja.

L’objectif de l’attaque du début du mois de Mars 2019 aurait été de mettre la main sur le général des GBK qui réside dans ce village afin d’étendre leur contrôle jusqu’aux groupements Boulangba/ Bangui-Kétté et mettre fin aux mouvements des GBK de la zone. Malheureusement, ces attaques se sont soldées par un échec dont les effets auraient été des pertes en vies humaines, incendies de maisons et pillages des biens dans les villages situés le long de l’axe obligeant ainsi les communautés à fuir en brousse. Les retours seraient motivés par un calme observé dans les différents villages de l’axe.

Du 06 au 09 Mai 2019, une évaluation multisectorielle (MSA) couplée avec l’identification des ménages avait été conduite par l’équipe ACTED/RRM à Boulangba et Bangui-Ketté. Des besoins les plus urgents ont été identifiés en terme NFI, WASH et autres secteurs. La localité de Kandja n’avait pas pu être atteinte lors de cette MSA à cause d’un pont en mauvais état. Au cours de l’intervention à Boulangba, le pont a été réhabilité par la communauté et a donc permis à l’équipe de procéder à l’identification des ménages bénéficiaires de Kandja le 20 juin 2019. Au terme de cette activité, une alerte sur la localité a été lancée le 27 juin 2019 (ACT_KAN_20190627).