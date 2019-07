Rapport d’intervention NFI_WASH - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Mobaye centre, Boulangba et Bangui-Kétté, Sous-préfecture de Mobaye, Préfecture de la Basse-Kotto Du 21 au 24/06/2019

I. Introduction

Les localités de Boulangba et de Bangui-Kétté,situées successivement à PK30 et PK45 de Mobaye sur axe Mobaye-Zangba, ont été victimes d’attaques des groupes armés GSAU et GBK au début du mois de mars 2019. Ces localités sont touchées par des affrontements depuis la fin de 2017 et le mois de mars 2019 annonce une résurgence de la crise dans ces localités.

Les événements ont éclaté à la suite d’une action de désarmement et confiscation d’une arme de guerre d’un élément GSAU à Bangui-Kétté par les présumés GBK. S’en est suivi un braquage d’une moto d’un sujet GMO dans la localité de Boulangba par les GBK. Les GSAU de Mboma (sous-préfecture de Zangba) ayant été informés de ces actes perpétrés par les éléments GBK sur l’axe Zangba-Mobaye se sont mobilisés pour attaquer les localités de Bangui-Kétté et Boulangba en guise de représailles, tuant les populations civiles, incendiant des maisons d’habitation et des réserves agricoles.

Du 06 au 09 Mai 2019, une évaluation multisectorielle MSA couplée avec l’identification avaient été conduites par l’équipe ACTED RRM. Des besoins urgents ont été identifiés en NFI, Wash et dans l’ensemble des secteurs évalués. Une MEX a aussi été réalisée à Mobaye centre auprès des déplacés de la communauté GMO dans la ville.

Les recommandations issues de la MSA/MEX ont été validées pour le RRM par le COPIL :

NFI : Distribution de kits NFI complets aux ménages retournés à Boulangba et Bangui-Kétté et aux déplacés de Mobaye centre.

WASH :