Rapport d’Intervention NFI/AME Batangafo - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA), Sous-préfectures de Batangafo Préfecture de l’Ouham Ville de Batangafo - Date de fin d’intervention: 20-21 novembre 2018

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

L’affrontement entre les groupes armés qui a eu lieu dans la ville de Batangafo en date du 30 Octobre 2018 fait suite aux meurtres des trois personnes sur l’axe Batangafo-Bouca aux alentours du village Garo Pk 25 de Batangafo. Pour se venger, les GAU ont blessé à leur tour, une personne musulmane qui se rendait au marché de Batangafo.

Ce même jour (30 octobre 2018), pour manifester leur mécontentement, les GSA ont lancé une violente offensive contre les différents sites des IDPs de Batangafo considérant qu’ils abriteraient aussi les GAU. Ils ont incendié des cabanes, des biens ménagers, des réserves alimentaires et des cas des tueries ont été enregistrés.

Cette violence a déclenché un déplacement des habitants des sites et de certains quartiers de la ville vers l’hôpital de Batangafo tenu par MSF, les sites collectifs (écoles, centres sociaux,..) et vers différents axes (Bolom- Bouca, Ouogo,...) et une autre partie des déplacés s’est repliée dans la brousse afin de se mettre hors des dangers.

La situation sécuritaire à Batangafo demeure incertaine à cause des tensions entre les groupes armés ayant conduit à des nouveaux combats (semaine du 12 au 18 novembre) au tour de la ville en dépit de multiples appels à la cohésion et à un calme lancé par les leaders communautaires.

Face à cette crise du 30 octobre 2018 qui a eu une ampleur inquiétante, la coordination humanitaire s’est mobilisée pour apporter une assistance multisectorielle au profit des déplacés des sites directement touchés et ciblés.

Afin de bien mener les opérations sur terrain, le RRM s’est coordonné avec les autres acteurs ayant une capacité de réponse dans le secteur A.M.E/NFI notamment le HCR en partenariat avec INTERSOS, OXFAM et DRC gestionnaire des sites. Cette coordination s’est portée sur la répartition des bénéficiaires, l’harmonisation de la composition du kit, l’élaboration du chronogramme d’activités, l’uniformisation des approches et la sensibilisation. De ce fait, sur un total de 4801 ménages ciblés par DRC, le RRM s’est positionné à couvrir 3145 ménages.