Rapport d’intervention NFI /Wash du 30/06 au 18/07/2020 Préfecture de l’Ouham - Sous-préfecture de Bouca - Commune de Lady-Gbawi - Villages : Kozoro 1, Kozoro 2, Kozoro 3, Kawa 1, Kawa 2, Site IDP Kozoro et Site Kawa

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Le 20 mai 2020, suite à une plainte de la population de l’axe Bozakon - Lady portant sur le ravage des champs par les bœufs des éleveurs Mbarara (GMA), des éléments Anti Balaka (AB) se sont mobilisés afin de traquer leur adversaire sur les axes Bouca-Batangafo et Bouca-Marze. A partir de cette date, des combats ont été signalés dans la zone de Boya et Bozakon, deux localités situées à près de 72Km au Nord de Bouca sur l’axe Bouca-Marzé. Les AB ont repoussé les GMA et capturé 3 membres (d’enfants dont l’âge est situé entre 14 et 17 ans) qu’ils ont amenés à Bouca centre le 23 mai. Il s’en est suivi des tractations sous l’égide de la MINUSCA et des autorités locales, jusqu’à ce que ces otages ont été libérés le 30 mai 2020.

Dans la soirée du 25 mai, une rumeur faisant état d’un déploiement d’un groupe des GMA vers Bouca pour riposter, a entrainé une panique au sein de la population de l’axe Bouca – Marze (embranchements BoyaBozakon et Mbada-Marze). Ce qui a entraîné un déplacement préventif vers Kozoro et Kawa des résidents de Bozakon ainsi que des déplacés qu’ils accueillaient. Ils se sont installés sur les anciens sites de déplacés et en familles d’accueil. Pour rappel, cette population occupait ces sites en tant que déplacées avant de rentrer entre juillet et août 2019 à Bozakon. Cependant quelques ménages vivaient encore sur ces sites. A noter que l’intervention a été réalisée sans incident majeur. Aucun affrontement n’a été rapporté durant la période couverte par les activités.

D’après les déplacées, la plupart n’envisage pas de retourner immédiatement à Bozakon craignant pour sa sécurité. Certains ont pu accéder à la terre en cette saison agricole et ont commencé les travaux de champ.