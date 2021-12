Rapport d’intervention NFI-WASH dans la localité de Niakari (Préfecture du Mbomou) Mai-Juin 2021

I. Introduction

Pendant la période électorale du 27 décembre 2020, les tensions ont fortement augmenté dans la préfecture du Mbomou, suite à la mobilisation d’éléments armés (GSAU/GSAF/CPC) sur les 3 axes autour de Bangassou (Bangassou-Zemio, Bangassou-Bakouma et BangassouPombolo). L’objectif de ces éléments armés était de prendre contrôle de Bangassou dans un potentiel objectif d’étendre leur zone de contrôle dans le Sud-Est de la RCA.

En effet, le 24 décembre 2020 de violents combats ont opposé les CAN aux éléments CPC à Bakouma, une localité minière située à 130 Km au nord de Bangassou. Ces combats de grande intensité, se sont soldés par une écrasante victoire des éléments CPC et ont abouti au retrait des éléments CAN à Bangassou. Au lendemain de cette victoire, les assaillants ont poursuivi leur offensive dans les axes et se sont installés à Zotté et Niakari (respectivement à 25 km et 17 km de Bangassou). De nombreuses exactions imputables aux assaillants ont été rapportées à Niakari (violence sexuelle, pillages ciblés, intimidations, entre autres avant qu’ils aient progressé sur Bangassou, le soir du 02 janvier 2020.

Le 03 janvier 2021, la ville de Bangassou a été prise d’assaut par les éléments CPC. Les combats ont été violents, obligeant les CAN à abandonner leurs positions pour se trouver refuge à la MINUSCA. Ce retrait a permis aux assaillants de prendre contrôle sur la ville. L’intensité des combats et les conséquences qui s’en sont suivies, ont créé une situation de psychose généralisée au sein des populations. Ce climat de peur a ainsi provoqué un déplacement massif des populations dans des lieux de regroupement notamment à Siwa, Ngbondo,

Nzackou-Bengba, entre autres.

La reprise de Bangassou par les forces CAN/INS et les patrouilles dissuasives dans les axes, les affrontements à répétition entre les INS et les éléments CPC, ont contraint ces derniers à se retirer vers Bakouma le 19 février 2021. Ceci aurait motivé le retour des populations ayant fui dans les périphéries de Bangassou, en brousse vers Niakari et ses localités voisines. La perte des biens enregistrée par les habitants de Niakari couplée à un difficile accès aux moyens d’existence a exacerbé leurs conditions de vie depuis qu’ils aient retournés dans leur village d’origine nécessitant alors une évaluation rapide en vue d’un apport de l’aide humanitaire.