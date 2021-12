Rapport d’intervention NFI-WASH dans la localité de Bakouma (Préfecture du Mbomou) Juillet-Août 2021

Rappel du Contexte de l’intervention

Depuis le 9 mai 2021, une conséquente dynamique de retour a été constatée à Bakouma suite à la reprise de contrôle de la ville par les forces CAN/INS/Alliés. Près de 8500 personnes, soit 1700 ménages, sont retournés depuis la brousse et cette dynamique se poursuit à l'heure actuelle tant que le contexte sécuritaire demeurera stable (présence des forces CAN,

INS/Alliés). La population totale estimée à Bakouma est de 11000 personnes, soit 2500 ménages.

Depuis le 23 décembre 2020, suite à la création de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), des rumeurs de mobilisation d'éléments armés depuis Bria (Haute-Kotto),

Nzacko (nord du Mbomou) et Zabé (est du Mbomou) ont déclenché un mouvement de déplacement massif de la population de Bakouma vers la brousse et en direction de Bangassou. Le 25 décembre 2021, des éléments coalisés GSAF/GSAU (GA) sont arrivés à Bakouma et ont pris le contrôle de la ville après des affrontements avec les forces CAN. Entre le 23 et le 24 décembre 40% de la population a fui la ville, 50% de la population s'est déplacé suite aux affrontements et seulement 10% est resté sur place étant cible ou témoin de nombreuses exactions. Durant la période de contrôle de la ville par les éléments GSAF/GSAU (du 25 décembre 2020 au 9 mai 2021) l'hôpital de Bakouma a été cambriolé à quatre reprises, le 3 janvier, le 15 février, le 9 mars, et le 18 avril constatant ainsi des pertes de matériel de travail, de kits d'hygiène, de tables et de médicaments. Le 19 avril la mission catholique de Bakouma a été cambriolée également. Les 23 et 24 avril les éléments GSAF/GSAU ont commencé un mouvement de retrait vers le Haut Mbomou en raison des rumeurs d'arrivée des forces CAN/bilatérales. Le 9 mai 2021, grâce à l'arrivée des forces CAN/INS/bilatérales, le départ des éléments GSAF/GSAU et le retour des autorités administratives et militaires dans la ville, un sentiment de sécurité s'est créé au sein de la population leur permettant de sortir de la brousse et entamer un mouvement de retour vers la ville.

Lors de cette évaluation, les 20 et 21 mai, l'équipe RRM a constaté que près de 75% de la population est déjà retournée à Bakouma et le 25% restant attend la stabilisation sécuritaire de la ville avant de poursuivre le mouvement de retour. La principale raison de leur fuite était le risque de violences sexuelles, de mariages forcés et des violences déjà connues par le passé.

Lorsque les éléments GSAF/GSAU sont arrivés à Bakouma, ils ont menacé l'ensemble des autorités administratives. Ils ont mené des opérations de recrutement forcé de mineurs ce qui a renforcé les mouvements de déplacement des jeunes de la ville. Plusieurs cas de pillage ont été déclarés par la population, notamment des biens alimentaires et non alimentaires, des motos, de l'argent et globalement des actifs disponibles. Lors des entretiens, plusieurs cas de personnes victimes des violences sexuelles (dont des mineurs) ont été déclarés.

En plus de la présence des autorités administratives et militaires, la deuxième raison de cette dynamique de retour est la précarité des conditions de vie en brousse. La population déclare avoir manqué d'eau potable et de latrines et avoir réduit le nombre de repas par jour. En raison de leur fuite, les ménages ont aussi perdu une partie ou la totalité de leurs articles ménagers essentiels. Ces conditions de vie seraient à l'origine d'une hausse des personnes malades avec des cas de diarrhée et/ou de paludisme. De même, plusieurs femmes ont dû accoucher en brousse et certaines ont perdu leurs enfants dans ce contexte.

Par ailleurs, il est à noter que, dans le cadre des opérations de reprise de contrôle de la ville, les forces bilatérales occupent actuellement le presbytère de la mission catholique et l'immeuble de l'école publique de Bakouma.

Au vu des pratiques de pillage des maisons, des tentatives de recrutement de jeunes, des violences sexuelles et des conditions de vie en brousse, aujourd'hui les besoins multisectoriels sont conséquents à Bakouma.