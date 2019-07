Rapport d’intervention NFI Localité : Bohong, Commune : Bocaranga, Sous-préfecture : Bocaranga, Préfecture : Ouham-Pende

1. Rappel du contexte d’intervention

Dans la journée de mardi 21 mai 2019 aux environs de 14 heures, la localité de Bohong et les villages alentours situés sur l’axe routier Bouar-Bocaranga ainsi que le village de Maikolo situé sur une déviation de la route principale à 7 km de Bohong ont été attaqués par des présumés SRI. Des pertes en vie humaines ont été notifiées ainsi qu’un pillage systématique des biens. A la suite de cette attaque, d’importants déplacements de population ont été observés. Beaucoup de ménages ont pris la direction de la brousse et une petite portion de population s’est déplacée vers Bouar, ville située au Sud à environ 90 km. Après leur forfait, les assaillants se sont retirés de la zone et quelques jours plus tard les ménages ont déclenché le mouvement de retour grâce à l’installation d’un TOB de la MINUSCA. A la suite de cette attaque, le Rapid Response Mechanism – Action Contre la Faim (RRM-ACF) a publié une alerte sous l’identifiant ACF_BOH_20190522. Vu l’urgence humanitaire provoquée par cette attaque et le temps écoulé entre le choc et la réponse humanitaire du fait des restrictions de mouvements imposée par la MINUSCA, le Comité de Pilotage du RRM (CoPil) a validé la distribution d’Articles Ménagers Essentiels (AME) sans réalisation d’une Multi Sectoriel Assessment (MSA). C’est ainsi que l’intervention a eu lieu du 1er au 07 juin 2019.