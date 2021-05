Rapport d’intervention NFI / KHI, WASH et SECAL (BP-05) - Groupements Zounguinza, Drochengba, Mourouba, Mabissi, Dalakere, Bana-Dobé Commune de Kotto, Sous-préfecture de Mingala, Préfecture de la Basse-Kotto, Du 23 Octobre au 15 Novembre 2020

I. Introduction

De nombreux affrontements entre groupes armés rivaux (GSAU et GAU) ont éclaté dans la souspréfecture de Mingala successivement en 2017, 2018 et 2019 dans le but de contrôler des localités riches en minerais, notamment Mbo-Pouloubou (PK25 à l’est de Mingala) et Kollo (PK30 au nord de Mingala). Durant cette période, il a été rapporté des exactions graves contre les populations civiles : assassinats, viols, enlèvements, enrôlements forcés, arrestations arbitraires, taxations illégales, incendies des maisons, destruction de villages, etc. Ces événements ont provoqué un dépla cement massif des populations civiles dans diverses directions (brousse et les localités voisines).

Les affrontements ont cessé dès le début 2020 (dernière attaque le 05/01/2020 à Morouba), un calme s’est installé dans toute la sous-préfecture permettant l’accès à plusieurs acteurs humanitaires et dès lors, le mouvement de retour a été signalé dans la zone à partir de février 2020.

Une alerte RRM a été lancée le 9 avril 2020, suivie d’une MEX (Mission exploratoire) effectuée par ACTED-RRM dans la zone du 21 au 26 avril 2020. Une MSA (Evaluation multisectorielle) couplée d’un ciblage a été effectuée du 13 au 19 mai 2020. Cette évaluation s’est limitée à Mingala et ses localités voisines. L’accès aux localités de Zounguinza, Mourouba, Drochengba, Réhou et Mabissi n’était pas possible du point de vue logistique à cause de l’état de dégradation des ponts. En plus, la quasi-totalité des populations notamment de Morouba, ayant pris refuge en brousse, n’était pas encore retournée dans leur localité d’origine étant donné que leurs maisons étaient incendiées et qu’en saison des pluies ces populations étaient réticentes à se réinstaller.

Une intervention NFI, KHI et Wash a été effectuée par ACTED-RRM dans les localités touchées par la MSA pour 2425 ménages bénéficiaires (en NFI et KHI), soit 8818 personnes et 1284 personnes bénéficiaires des points d’eau aménagés.

Au début du mois d’août 2020, les retours des populations de ces localités (Zounguinza, Drochengba,

Mourouba, Dalakere, Mabissi et Tchola 1) seraient stabilisés. Ces retours seraient motivés entre autres par les campagnes de sensibilisation sur le vivre ensemble menées par les autorités sous-préfectorales et locales ainsi que des différentes réunions de réconciliation tenues avec les différents groupes armés présents dans la zone. Au vu de ces retours très accentués et des vulnérabilités rapportées de populations retournées des zones concernées, le Copil a préalablement donné son accord pour une MSA et une intervention d’urgence RRM au profit de ces derniers.

C’est ainsi qu’une évaluation multisectorielle couplée du ciblage a été effectuée du 04 au 07 octobre 2020 dans les 5 groupements de la commune Kotto, sous-préfecture de Mingala et préfecture de la basse Kotto au cours de laquelle 1620 ménages ont été recensés.

Après la validation publique des listes de bénéficiaire réalisée du 24 au 26 Octobre 2020, la distribution NFI/KHI et HEB a pu être réalisée du 29 Octobre au 1er Novembre 2020.