Rapport d’intervention NFI-KH et EHA dans la localité de Ippy (Préfecture du Ouaka) Mai-Juillet 2021

1. Introduction

Depuis le 10 mars 2021, suites affrontements entre les forces CAN/Alliés et GSAU intégrés dans la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), une dynamique de déplacement des populations depuis les axes Ippy-Atongo Bakary, Ippy-Bria et Ippy-Atongo Bakary-Irra Banda vers Ippy centre a été constatée. Au total 465 ménages déplacés se trouvent actuellement hébergés dans des familles d’accueil à Ippy centre.

Située à 113 Km au nord de Bambari, depuis plusieurs années, la ville d’Ippy a été une zone d’affrontements entre groupes armés avec des allégeances communautaires dont les plus marquants sont : (1) Le 03 décembre 2017, un violents affrontements entre des éléments GBK et GSAU pour le contrôle de la ville ayant provoqué la fuite massive des habitants des différents quartiers d’Ippy centre vers le site des déplacés à l’église catholique, au centre Mid-Mission et dans le groupement Yakania(Bornou).(2) Le 04 décembre 2019 des éléments GSAU ont attaqué le site des déplacés de l’église catholique d’Ippy. Au cours de cette attaque, des incendies d’abris d’urgence, des exactions et actes de pillage y ont été rapportés provoquant ainsi le retour forcé de ces personnes déplacées dans leurs quartiers d’origine. Ces évènements ont drastiquement réduit la capacité de production locale dans les secteurs de l’agriltulture, l’élevage, l’exploitation minière artisanale et le commerce.

L’instabilité sécuritaire de cette zone persiste depuis 2017 jusqu’aujourd’hui avec un changement de dynamique à partir du décembre 2020 suite à la création de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) dont les éléments GSAU de la zone font partie.

A partir de février 2021, les opérations militaires des forces CAN/Alliés depuis Bambari ont visé les positions des éléments GBK/GSAU affiliés à la CPC. Des combats ont successivement opposé les deux acteurs sur l’axe Bambari-Ippy, notamment à Kombélé (PK10 de Bambari, Tagbara (PK70 de Bambari),

Badé (pk13 d’Ippy). Le 19 février, les forces CAN/Alliés ont pénétré et ont pu reprendre le contrôle de la ville d’Ippy faisant fuir les éléments CPC sur les axes. Les éléments armés CPC ont mené de nombreuses exactions sur les populations civiles : exécution extra-judiciaires, vol de petit élevage, pillages des biens alimentaires/non alimentaires, taxations illégales, enrôlement forcé des jeunes et incendie ciblés des maisons d’habitation de certains ménages accusés de transmettre les informations sur leurs positions aux CAN/Alliés.

La reprise de contrôle des villes de Bambari (15 février), Ippy (19 février) et Bria (5 mars) par les forces CAN/Alliés et la fuite des éléments CPC (GSAU et GBK) a créé une nouvelle dynamique sécuritaire dans cette zone. Le centre-ville de ces localités est depuis lors sous contrôle des CAN/Alliés. En revanche, les axes tout autour de ces villes présentent un potentiel risque sécuritaire à cause de la présence intermittentes d’éléments CPC partis en fuite. Ces éléments armés réalisent régulièrement des actes de braquage à l’encontre des populations civiles. Cette nouvelle dynamique a également généré un déplacement massif des populations des axes à Ippy centre dont elles jugent sécurisée en lien avec la présence des CAN/FI bilatérales.