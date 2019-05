Rapport d’intervention NFI et WASH Soft - Mécanisme de Réponse Rapide-RRM Ville de Zemio, Commune de Zemio, Sous-Préfecture Zemio, Préfecture du Haut-Mbomou (20 avril 2019)

I. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

Les différents cycles de violence qui ont marqué les années 2017 et 2018, dans les préfectures de la Ouaka, la Basse Kotto, la Haute Kotto, le Mbomou et le Haut Mbomou, ont entrainé des mouvements massifs de population, depuis les axes vers Zemio et à Zapaï.

De nombreux nouveaux déplacés sont arrivés dans la ville de Zemio depuis le mois de février 2019, en provenance d’Atongo Bakari, Boyo, Maloum, Alindao, Kémbé, Dimbi, Pombolo, Dembia, Rafaï, Bria, Bambari, Bakala et de la RDC. La majorité de ces personnes se sont réfugiées en RDC avant de se rendre à Zemio. Le calme relatif observé dans la localité de Zemio a favorisé le retour de ces personnes.

Les axes autour de Zemio (Mboki, Djema, Dembia) restent très volatiles d’un point de vue sécuritaire. Cette situation entraine l’impossibilité d’accéder à la terre pour une grande majorité de la population. Ce qui a des conséquences directes sur l’approvisionnement des marchés de Zemio (Djema et l’axe Zemio/Djema étaient l’une des principales zones d’approvisionnement de la ville de Zemio). Depuis l’automne, Zemio évolue dans un contexte d’enclavement impactant lourdement la situation humanitaire et conduisant à une pénurie alimentaire. Aussi, les mouvements de retours à Zemio depuis Zapaï laissent craindre une augmentation de la vulnérabilité des populations de la ville de Zemio puisque les infrastructures (Wash, Santé, Education…) ne semblent pas être en état d’accueillir dans de bonnes conditions les retournés.

C’est dans ce contexte que l’équipe d’ACTED-RRM, en mars dernier, a conduit une évaluation multisectorielle à Zemio, afin de mettre en évidence les besoins humanitaires les plus urgents et les partager à la communauté humanitaire pour faciliter des réponses adéquates.

A l’issue de cette évaluation, il ressort des recommandations suivantes :

NFI :

Distribuer des kits NFI complets aux nouveaux ménages déplacés

Evaluer la possibilité de distribuer les kits allégés aux ménages retournés et anciens déplacés

Ces 2 recommandations ont été dans premier temps validées par le COPIL RRM. Mais au vu des contraintes logistiques et dans un souci de priorisation d’une réponse à la vulnérabilité accrue des ménages nouveaux déplacés (au site D), seule la recommandation de distribuer les kits aux nouveaux déplacés a été confirmée.

La distribution des kits NFI complets aux ménages nouveaux déplacés a été réalisée le 20 avril 2019.

Une distribution supplémentaire de pagnes de 6 yards pour chaque ménage ayant déjà reçu un kit est en cours de préparation.