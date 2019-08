Rapport d’intervention NFI et WASH Soft - Mécanisme de Réponse Rapide-RRM Kembé, Yengué, Pombolo, Ndebo et Akondo, Sous-préfectures de Kémbé et Gambo, Préfectures de la Basse-Kotto et du Mbomou (Du 7 au 13 Juin 2019)

I. Introduction

Depuis l’attaque de la ville de Bangassou en mai 2017 par les éléments armés GAU et les accrochages entre les GSAU et GAU à Gambo en aout 2017, le repli des GSAU vers Pombolo avait engendré l’idée d’attaque sur la ville de Pombolo par les GAU, une localité habitée majoritairement par la communauté GMO. Le 18 octobre 2017, Pombolo a été victime d’une attaque sanglante perpétrée par les éléments GAU, alors qu’entre le mois d’aout et septembre 2017 les communautés non musulmanes ou les habitants des villages voisins de Pombolo, par peur ou suite à des menaces du groupe armé GSAU, avaient commencé à fuir leur localité au profit des zones comme Lakoundji (au sud de Kémbé) dans la Basse-Kotto, les villages Ouazzoua, Bema entre autres. Certaines populations non musulmanes se sont réfugiées dans les localités surveillées par les éléments GAU à l’instar de Gambo. Or pendant la fuite de ces populations villageoises, les éléments GSAU ont lancé le pillage et la destruction de la majorité des maisons d’habitation. En plus, les intempéries ainsi que les termites ont fini par faire disparaitre le reste d’habitation des villages des groupements YENGUE (axe Pombolo/Kémbé) et NDEBO (axe Pombolo/Gambo).

Quant à la ville de Kémbé, les combattants GAU ont lancé trois offensives sur la ville, respectivement le 22 septembre, le 10 octobre 2017, et le 4 au 5 janvier 2018 qui a été la plus sanglante. Une bonne partie de la population a pu s’enfuir pour se mettre à l’abri vers Ouazzoua ou Ouango (Bangassou), Lakoundji, Bangui (la capitale) etc. Mais le reste des habitants était en mouvement pendulaire entre la ville de Kémbé, la brousse ou les champs afin de pouvoir rester proches de leur principal moyen de subsistance (champs).

Ainsi ces localités ont connu de nombreux affrontements entre groupes armés, mais depuis la fin de l’année 2018, des initiatives de paix ont été lancées, avec l’appui de certains acteurs de paix, des leaders communautaires de Pombolo et Kémbé, Gambo et Lakoundji). Des correspondances visant le dialogue ont été échangées entre ces localités (Kémbé et Pombolo) et les zones d’accueil de la plupart des personnes déplacées (Gambo, Lakoundji etc.). Cette situation a donc abouti à un pardon entre les communautés de Pombolo et Gambo, au mois de février 2019, afin de faciliter le retour des ménages déplacés vers leurs localités d’origine.

Suite à une MSA réalisée par l’équipe d’ACTED-RRM, une distribution des kits NFIs ainsi que des campagnes de sensibilisations en EHA ont été pré validées avant le partage du rapport de la MSA. Après d’énormes difficultés logistiques et sécuritaires, une série de distributions d’articles ménagers essentiels et de pagnes ont débuté les 7 au 13 Juin 2019 en commençant par la ville de Kémbé pour atteindre Pombolo et ses environs. L’intervention a été accompagnée de séances de sensibilisation à l’hygiène.