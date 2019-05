Rapport d’Intervention NFI et Wash (RRM-RCA) Villages : Gbakara, Ouin, Kolo, Bomanda1, Bézanga, Ngbanda, Karé, Kakoutolma 1&2 Sous-Préfecture de Batangafo Préfecture de l’Ouham Période d’Intervention : du 14 mars au 17 avril 2019

I. INTRODUCTION

Le présent rapport dresse le bilan des activités NFI/AME-EHA réalisées dans les villages Ouin, Ngbada, Bézanga, Bomanada, Kakoutolma et Karé, en sous sous-préfecture de Batangafo, axe KamabkotaBatangafo. Cette réponse menée du 14 mars au 17 avril 2019 a ciblé les déplacés et retournés régulièrement victimes d’exactions de la part des groupes armés actifs dans la région.

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

En janvier 2019 les villages se trouvant sur l’axe Kambakota-Batangafo ont été affectés particulièrement par des affrontements liés à la transhumance. Les éleveurs GMO/GMA venus en grande partie du Tchad pour faire paitre leurs bétails en terre centrafricaine ont causé des destructions massives des champs appartenant aux autochtones. Suite à ces situations, les activités champêtres jadis sources principales des nourritures et de revenus ne sont plus efficacement réalisées par la population de la zone d’intervention. Actuellement, le phénomène de la transhumance engendre des tensions entre les communautés et accentue l’insécurité dans les zones de terres arables. Cette insécurité et les différents affrontements entre groupes armés ont eu pour conséquence des déplacements de populations dont la vulnérabilité a été accentuée par les pillages des biens, les exactions, destruction et incendie des maisons auxquelles elles ont été confrontées. Les affrontements qui ont opposés les GMA/GMO alliés des GSA au GBK ont causé des lourds dégâts tant humains que matériels.

Sur l’axe, le retour est effectif jusqu’au village allant de Kambakota jusqu’à Ouin. Les villages se trouvant à 15 kilomètres de Batangafo demeurent jusque-là inhabités, il s’agit entre autre des villages Bougourou, Gbakara, Kerengue et Bomanda 2.

L’évaluation multisectorielle menée en mars 2019 dans les villages d’intervention avait ressorti un tableau sombre de conditions de vie des déplacés et retournés habitant dans cette zone. L’évaluation a permis de mettre également en exergue que les déplacés de par leur nombre exerce une pression importante sur les ressources des populations hôtes/retournées. Les services sociaux de base sont non-fonctionnels dans la zone évaluée. Les déplacés comme les retournés présentent des difficultés d’adaptation à la crise et une incapacité à relancer leurs activités génératrices de revenu d’avant crise. Ils survivent grâce au ramassage et à la cueillette.

Dans tous les villages d’interventions, par ordre de priorité, les besoins humanitaires exprimés par les déplacés et retournés sont alimentaires, AME-Abris, WASH, santé et éducation ont été exprimé avec stridence par les déplacés et retournés.

Le comité de pilotage a validé une intervention RRM dans le secteur EHA et NFI afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces populations affectées par les nombreux affrontements entre groupes armés. Tous les ménages ont bénéficié d’un kit complet NFI couplé de KHI et d’une réponse WASH adaptée au contexte de chaque village. Ainsi, certains villages ont bénéficié des réhabilitations des points et d’autres de la distribution des kits de traitement d’eau en domicile pour une période prévisible de 4 mois en attendant les actions durables de la part du cluster wash.