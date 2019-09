Rapport d’intervention NFI et WASH: Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) Groupements Kaba Ketté et Ngouli, Sous-préfecture d’Alindao, Préfecture de la Basse-Kotto Le 31/08/2019

I. Introduction

Au mois de novembre 2017, deux POC GMO ont quitté le village Nzélété (PK17 d’Alindao sur l’axe Alindao-Bambari) à destination d’Alindao centre. Arrivés au village Kaba Ketté (PK5 d’Alindao sur le même axe), des hommes en armes assimilés aux éléments GBK ont ouvert le feu sur ces derniers. Un POC GMO a trouvé la mort sur place et l’autre a réussi à fuir en brousse pour sortir à Alindao. Suite à cet homicide orchestré par les GBK sur les POC GMO, les GSAU d’Alindao ont organisé des représailles dans les villages situés sur l’axe Alindao-Bambari depuis le village Kaba Ketté au PK5 jusqu’au village Ngbéwa (PK15 d’Alindao), en commettant des homicides, incendiant les maisons et les réserves agricoles. Ces représailles ont provoqué le déplacement forcé des populations des localités affectées vers le site de l’église Catholique d’Alindao et en brousse (Malegbassa vers Zangba). Leur déplacement avait duré presque 15 mois sur le site et en brousse.

A partir de février 2019, les populations qui ont fui les hostilités des groupes armés sur cet axe commencent à regagner progressivement leurs villages respectifs. Selon les premières informations, le village de Nzélété (PK17) faisait partie des villages de retour, en réalité, il s’agit d’un des villages d’accueil. Aussi, ce village n’a pas été inclus dans cette évaluation qui couvre les villages allant de PK3 d'Alindao (Village Gbarandou) jusqu'au PK15 (village Ngbéwa). Lors de l’évaluation, trois raisons ont été évoquées par les personnes retournés pour expliquer leur motivation à rentrer chez eux : Il s’agit d’abord des conditions de vie difficiles (hygiène, accès à la nourriture) sur les lieux de déplacement, ensuite la volonté de reprendre les activités agricoles et enfin le calme/sécurité qui est de retour sur l’axe.

Une Evaluation Multisectorielles (MSA) a été réalisée du 1er au 2/08/2019 suite à l’alerte du 17/07/2019.

A l’issue de cette évaluation, les recommandations suivantes ont été validées par le COPIL :

Distribuer des kits NFI complet aux ménages retournés de la zone évaluée ;

Sensibiliser les ménages retournés sur la bonne pratique en EHA.

L’intervention a eu lieu le 31 août 2019 à Ngouli, PK12 d’Alindao dans la matinée et à Kaba Ketté PK5 d’Alindao dans l’après-midi.