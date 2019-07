Rapport d’Intervention NFI et Wash - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA) Villages : kaboudjou 2, Kakosso, Mala, Dokaba, Kangomon, Kalomon 2, Dakoyo, Bougourou, Dalmadi, Kéréngué, Boyaka, Bévoula, Préfecture de l’Ouham, Sous-Préfectures de Batangafo

INTRODUCTION

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

Durant plus de deux ans, les habitants des localités de : Mala, Kangono, Kakosso, Dakoyo, Kalomon2, Kaboudjou et Dokaba sur l’axe Batangafo-Ouogo ; et les villages Gogaséndé, Kérengué, Bougourou, Bévoula et Boyaka sur l’axe Batangafo-Kambakota ont été forcés de quitter leurs villages à cause des multiples affrontements entre les différents groupes armés occupant la zone. Une autre conséquence liée à ces successions d’attaques des groupes armés est la restriction des activités humanitaires dans la quasi-totalité de la zone. Pendant la période de crise, les populations des villages cités ci-haut se sont déplacées majoritairement vers Batangafo, au bord du fleuve Ouham et dans les champs. Ces conflits ont aussi engendré des pillages des biens de la population en fuite, des incendies des maisons d’habitation ; ainsi ces villages sont restés longtemps inhabités.

En mai dernier, un grand nombre des IDPs ont amorcé des retours dans leurs villages d’origine dans l’optique de reprendre les activités agricoles et la pêche qui sont les moyens d’existence de la population. L’amélioration de la situation sécuritaire observée dans la zone suite aux différents pactes signés entre les groupes belligérants, la réduction de l’assistance sur le site de Batangafo et la dégradation des conditions de vie sur les sites seraient le mobile de ses mouvements de retour constaté sur les axes Batangafo-Kambakota et Batangafo-Ouogo.

Faisant suite aux résultats issus de la MSA réalisée du 31/05 au 01/06/2019, il est ressorti que les retournés vivent dans une précarité multisectorielle. Le score NFI de 4,3 démontre une situation alarmante dans ce secteur. Des maisons totalement effondrées, absence totale des services étatiques, des activités agricoles quasi-délaissées et aucune capacité de résilience ont été observés durant la MSA. La somme de ces résultats sectoriels présente une situation de vulnérabilité sévère exacerbé par un climat d’instabilité empêchant la communauté à se vaquer librement à leurs diverses activités.

Le 05 juin 2019, le COPIL du RRM a validé une intervention NFI et Wash de SOLIDARITES International dans les villages évalués lors de la MSA durement affectés par la crise et les différents mouvements de populations.

Au cours de cette intervention les activités suivantes ont été réalisées :

NFI : Distribution de 1450 kits NFI / KHI EHA