Rapport d’Intervention NFI et KHI dans la Zone de KPOKPO Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA) Sous-préfectures de Kaga Bandoro Préfecture de Nana Gribizi Axe Kaga- Ouandago Date de fin d’intervention : 26/03/2019

I- Rappel du contexte

Le 02 février 2019, un habitant du village Ngouaka (7 Km de Kaga-Bandoro sur l’axe Ouandago) qui partait chercher du bois de chauffe pour aller vendre au marché de Kaga-Bandoro, a croisé des GMA dans la brousse alentour. Portant une machette en main, les GMA l’ont interpellé. Sentant le danger, ce dernier a pris fuite. Les GMA l’ont poursuivi jusqu’au village, avançant qu’un habitant du village Kpokpo aurait volé leur arme et qu’ils seraient à la recherche du coupable. Ainsi ils ont menacé d’incendier le village et recourir aux armes si les habitants de Ngouaka n’arrivent pas à trouver la personne qui a volé leurs armes, à moins que les Chefs parviennent à mobiliser une somme pour rembourser l’arme volé.

Le même jour, dans la soirée, un homme âgé qui rentrait de la collecte a été attrapé et torturé par les GMA. Ils ont lancé un ultimatum à travers la victime qu’ils viendraient assaillir le village. Cette situation a créé la panique parmi les populations de Ngouaka 1 & 2. Ces derniers ont alerté les GSA qui tenaient une barrière à 5 Km à la sortie de Kaga-Bandoro, sur l’axe Ouandago. Malgré l’intervention des GSA qui ont essayé de dissuader les GMA, la population n’était pas rassurée. Ainsi par prévention d’une attaque et violence GMA, les habitants de Ngouaka 1 & Ngouaka 2 ont vidé leurs villages pour se déplacer au village Kpokpo à 6 Km de Kaga.

Le 07 mars 2019, l’équipe RRM-SI s’était rendu dans le village Kpokpo pour évaluer les besoins des déplacés de Kpokpo. Ces derniers vivaient dans des huttes d’urgences et en famille d’accueil et présentaient des besoins urgents en termes d’AME, sécurité alimentaire et Wash. D’autre part les déplacés exercent une pression sur les ménages hôtes en sous-effectif par rapport au nombre des ménages déplacés.

C’est dans ce contexte que l’équipe RRM-SI est intervenu pour assister les ménages déplacés, les familles d’accueil et hôtes en kits NFI- KHI aux une intervention a eu lieu le 26 mars 2019.