Rapport d’Intervention NFI & EHA dans la Zone de Bamatara Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA) Axe Kaga-Bandoro / Botto, Réalisé le 30/09

PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

L’axe Botto, s’étend sur une distance d’environ 30 km à l’ouest de la ville de Kaga-Bandoro dans la Sous-préfecture de Kaga-Bandoro, Préfecture de NanaGribizi.

Cette zone est une des plus affectées par les conséquences de la crise militaro-politique de ces dernières années. Malgré l’absence de confrontation entre groupes armés depuis environ 3 ans, la zone reste en proie à une insécurité chronique du fait, principalement, de la criminalité armée généralement lié aux activités des hommes armés, et de la multiplicité d’incidents liés à la présence d’éleveurs (transhumants et sédentaires) à proximité des villages. Pour ces raisons, les activités et la présence humanitaires ont été relativement faible ces derniers mois. Toutefois, le RRM/SI était déjà intervenu sur l’axe en NFI et EHA, pour le village Bamatara en février 2019 pour des cas de retournés.

Cette situation engendre une instabilité quasi endémique de la population de la zone. Au gré de l’évolution du contexte sécuritaire, l’axe Botto enregistre fréquemment, depuis environ 5 ans, des déplacements répétés de sa population. Cet axe constitue aussi une des principales zones de provenance des personnes déplacées qui peuplent les sites de PDI de la ville de Kaga-Bandoro.

Faisant suite à de nombreuses alertes relatives à une dynamique soutenue de retour de la population et à des besoins conséquents, la communauté humanitaire de Kaga-Bandoro a organisée une évaluation multisectorielle sur l’axe Botto le 17 juillet 2019 dont a fait partie le RRM/SI. La mission a pu confirmer la présence de 85 à 95% de la population dans les différents villages, et relevé de nombreux besoin et défis auxquels cette population était confrontée.

Un plan de réponse coordonné a été élaboré afin de répondre aux besoins en NFI, EHA, santé, vivres et éducation pour les 1779 ménages ciblés. En termes de NFI, OIM s’était positionné pour assurer des distributions, toutefois un gap restait à combler pour 485 ménages des 7 villages les plus proches de Kaga-Bandoro. Le RRM/SI a donc été sollicité pour couvrir ce gap.