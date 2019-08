Rapport d’Intervention NFI-EHA - Axe Behili 17/07 au 30/07 - Axe Gbazara/Bekondjo, Villages de Kabaye, Kouloungou 1, Kouloungou 2, Koyo, Ndabala, Behili, Sangara, Mira, Bekondjo, Maimbaya (SI/02.08.2019)

1. INTRODUCTION

Depuis 2011, les braquages à répétition, les tueries, les pillages, incendies des villages et extorsions des biens ont provoqué un déplacement forcé des populations des villages Baltézé, Béhili, Kazoro, Kabaye, Kouloungou1 et 2, Koyo, Mira, Ndabala, Ngonkou et Sangara situés sur l’axe Gbazara -Béhili. Ces populations se sont déplacées et ont cherché refuge d’une part sur le site B de Kabo (pour les 11 villages cités ci-dessus), en se regroupant selon les villages de provenances sur le site, et d’autre part au Tchad (pour les deux villages de fin d’axe : Bekondjo et Maimbaya).

D’après les informations collectées par les équipes de SOLIDARITES INTERNATIONAL (SI), au cours de l’évaluation, le premier village habité sur l’axe est Kabaye (Balteze est encore dépeuplé) ; c’est à partir de ce point que l’évaluation a débuté pour se poursuivre jusqu’à Maimbaya proche de la frontière tchadienne. Les ménages interrogés, rapatriés ou retournés souhaitent se réinstaller dans leur village d’origine de manière durable (réponse explicite à près de 80%), motivés soit par les conditions de vie difficile dans les sites de réfugiés, l’amélioration relative de la sécurité dans la zone, et le souhait de relancer une activité économique.

Des besoins urgents ont été relevés à l’issu de la MSA dans le domaine de NFI avec un score de 4.0 et en termes de EHA, le diagnostic effectué relève des pannes qui nécessite des réparations sur 7 points d’eau. Ainsi le comité de pilotage a validé une intervention NFI-EHA auprès des ménages retournés sur l’axe Behili. En effet, concernant les besoins en EHA, les deux villages frontaliers du Tchad (Bekondjo et Maimbaya) n’ont accès à une aucune source d’eau améliorée, tandis que les autres disposent de forages.

Du 17 au 30 juillet 2019, l’équipe RRM organisée des distributions de kits NFI allégé à 750 ménages rapatriés, retournés et hôtes avec la réparation de sept forages dans les villages qui en disposent.