Rapport d’intervention Mécanisme de Réponse Rapide-RRM - Sous-Préfecture d’Alindao, Préfecture de la Basse-Kotto (04 et 06 Décembre 2017)

Introduction

A partir du mois d’Avril dernier, la ville d’Alindao a commencé à accueillir de nombreuses personnes déplacées issues de la communauté musulmane originaire de Mingala, Atongo-Bakari, Bakouma et Bangassou. La situation s’était empirée en Juin, à cause des affrontements entre GSA et GSAU dans la ville d’Alindao et ses environs, poussant de nombreux habitants à un déplacement sur des lieux de refuge dans la ville, créant ainsi des site de déplacés. Malgré l’intervention de la force des INS pour éviter le chaos dans cette sous-préfecture, les hostilités ont continué.

Ainsi, le 11 Septembre 2017, les GAU venus de Datoko ont sommairement assassiné un couple peulh proche du village Ngourou-Pagui, en représailles contre les exactions commises par les GSAU dans la zone. Informés de cet assassinat les GSAU ont attaqué et incendié, le 14 Septembre 2017, plusieurs villages situés sur l’axe Alindao-Bambari depuis PK 02 jusqu’à PK 16. L’attaque de ces villages a intervenu de façon inattendue au moment où la grande majorité des habitants étaient aux champs. Le bilan de cette incursion était lourd, avec une dizaine de morts et plusieurs maisons incendiées. Face à cette situation, du 11 au 30 septembre, les habitants de ces localités ont fui dans la brousse, sans rien prendre avec eux, avant de se diriger vers le site de l’Eglise Catholique d’Alindao.

Entre temps, le 15 Septembre 2017, les GAU provenant de la localité de Hodjo, ont fait irruption, toujours dans une logique de représailles, au groupement de Gounomon. Des affrontements violents ont eu lieu entre les deux groupes armés dans cette localité et ont de nouveau poussé les habitants à un déplacement massif en plusieurs sens, notamment dans la brousse et vers l’Eglise Elim d’Alindao.

Par ailleurs, signalons que le 03 Septembre 2017, un combat violent opposant les GAU aux GSAU ont également eu lieu à Pombolo, une localité à dominance peulh. Ce combat aurait fait non seulement plusieurs morts mais aurait contraint plusieurs personnes à un déplacement forcé vers Alindao, plus spécialement au village Vondjia situé à plus de 3 km de ladite ville.

Face à ce flux considérable de nouveaux ménages déplacés, l’équipe RRM d’Acted s’est déployée dans la zone d’accueil de ces derniers pour une MEX permettant d’évaluer leurs besoins urgents.

La MEX réalisée révélé la vulnérabilité de ces populations déplacées en plusieurs secteurs. Une recommandation pour une MSA complète avait été formulée à l’endroit du Copil RRM pour ces déplacés, laquelle a été transformé à une validation directe d’une intervention en NFI, vue lesrésultats et les besoins urgents en Abris/NFI identifiés lors de la MEX.