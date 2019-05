Rapport d’intervention Foire aux Articles Ménagers Essentiels - Goddo - Mécanisme de Réponse Rapide-RRM (Préfecture de la Nana-Gribizi) (SI/29.05.2019)

I- RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

A- CONTEXTE DE L’INTERVENTION

En date du 06 et 07 avril 2019, un groupe de GMA et GSA a fait irruption dans les villages Goddo 1 & 2 et Sindi sur l’axe Kotangombé, ce qui a entrainé le déplacement massif de la population vers le village de Gribingui, Kidjiloungou, Kaga-Bandoro et vers la brousse environnante.

En effet, un élément GMA qui ayant confié une garde de ses biens à une femme du village Goddo2 a accusé cette dernière d’avoir volé une partie des matériels. Ceci a conduit à une dispute et le GMA a fait appel à un renfort. Quelques temps plus tard le village constate l’arrivée à motos d’un groupe d’hommes armés qui ont procédé à l’arrestation de la personne en litige avec cet élément GMA. En parallèle, ces hommes armés ont racketté la population et pillé systématiquement les habitations. Les exactions sur la population ont été d’ampleur majeur. Selon des sources concordantes, il a été enregistré des blessures infligées à 03 personnes et des cas de viols.

Ce pillage a ciblé également le poste de santé et l’école primaire de Goddo. Le médicament et le matériel de la FOSA ont été emportés tandis que l’école a perdu des fournitures scolaires et des documents administratifs.

Pris de peur, les habitants de Goddo1&2 et Sindi1&2&3 ont massivement vidé leurs villages respectifs afin de se mettre à l’abri du danger. Le déplacement ayant été précipité, la population a été contrainte à abandonner ses effets dans les villages. Le pillage commis par les groupes armés a principalement ciblé les AME/NFI, les réserves alimentaires suivi de destructions des maisons.

Le retour progressif de la population fut amorcé depuis le 13 avril 2019 suite à l’appel lancé par le préfet de la Nana-Gribizi et les patrouilles effectuées sur l’axe par la MUNISCA. A la date de l’évaluation (16 avril 2019), dans tous les villages affectés, la population a confirmé que 100% d’habitants sont de retour.

Les retournés ont un accès limité aux soins médicaux, aux AME, aux vivres, aux infrastructures WASH et l’école primaire n’est pas encore fonctionnelle depuis la crise.

Notons aussi qu’une crise avec un impact similaire s’est produite en janvier 2019. Les retournés sont dépourvus des biens de 1ère nécessité et subissent des exactions récurrentes. Ils sont ainsi paupérisés et n’ont aucun pouvoir d’achat afin de répondre à leurs besoins. Il serait important d’envisager diligemment une réponse multisectorielle afin de contribuer à améliorer les conditions de vies de ces retournés accablés par une immensité de besoins.

Notant que les habitants de Sindi sont des anciens déplacés arrivés dans la zone depuis 2014 fuyant la crise. Par faible capacité d’accueil par les zones hôtes, ils ont érigé un site spontané.

La population de la zone d’intervention a principalement recours à l’agriculture pour subvenir à ses besoins. Dans le temps, elle produisait le maïs, le manioc, le haricot et le sésame et été considérée comme un des greniers agricoles importants qui desservait les marchés de la région en produits vivrier.

Depuis 5 ans, la population déplore la destruction de leurs champs par les bœufs appartenant aux GMA/GMO et les pillages récurrents organisés par les groupes armés. Ces situations ont eu un impact négatif majeur sur les conditions de vie de la population ainsi que sur le développement de la zone.

Pour vivre, plusieurs ménages retournés recourent au ramassage des bois pour vendre au marché de Kaga-Bandoro et d’autre pratiquent la cueillette. L’insécurité qui sévit dans la zone a également contribué à l’enclavement de ces villages. En saison de pluie, l’accès à la zone est difficile suite à l’état dégradé de la route. A la sortie de la ville de Kaga-Bandoro en direction de Kotangombé, un pont est en cours de réhabilitation tandis qu’entre les villages Goddo2 et Ngribingui à environ 6 km de KagaBandoro, existe un pont délabré.

L’équipe RRM-SI a mené une évaluation sectorielle Wash dans la zone à la date 16 avril 2019 en complément d’une évaluation conjointe menée par UNHCR et INTERSOS pour déterminer les besoins urgents des ménages retournés. En fonction des besoins qui ressortent des évaluations effectuées, une analyse de modalité d’intervention a été faite dans les villages de retour. 90% de ménages ont ainsi opté pour la modalité d’assistance en foire aux AME. Ce choix a été motivé par la possibilité de se procurer des articles de leur propre choix. La modalité cash ne pourrait que les exposer aux agressions des groupes armés et les inkinds classique ne leur permettraient pas de résoudre les besoins réels urgents dans ce contexte. Ainsi l’équipe RRM-SI a décidé d’organiser cette foire après avoir évaluer la capacité des vendeurs de Kaga-Bandoro et leur disponibilité de se rendre dans la zone de Goddo à 9 Km. La faisabilité de cette foire se justifie aussi par l’implication des autorités étatiques en partenariat avec la MINUSCA pour la paix dans la zone avec des patrouilles organisées sur l’axe, ce qui se concrétise par une accalmie effective observée dans la zone.