Rapport d’intervention Distribution des kits NFI/Kits hi et Wash du 15 au 25/04/2020 (12 octobre 2020)

II. RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Dans la nuit du 1er au 2 mars 2020, le groupement Pama a été le théâtre d’affrontement entre les éléments armés assimilés aux SRI et la communauté. Le bilan de cet accrochage faisait état de trois morts, deux blessés par balle et de nombreuses pertes des biens, ainsi que des cas de pillage. En plus de ces pertes humaines et matérielles, un important mouvement de populations des villages Pama, Ngaramon et Sayéré a été observé.

Suite à cet incident sécuritaire, une alerte a été rédigée et partagée à la communauté humanitaire par l’équipe RRM d’Action contre la Faim. Sur validation du CoPil, une mission d’évaluation multisectorielle (MSA) couplée à une analyse du marché est conduite par l’équipe RRM d’ACF dans la zone du 17 au 21 mars 2020 dans le but d’évaluer les besoins réels de la population affectée ainsi que leur préférence concernant la modalité de l’intervention.

Le résultat de cette évaluation révèle un Score Card de 4,5 (supérieur au seuil d’urgence) et une situation de vulnérabilité réelle en matière d’Articles Ménagers Essentiels (AME) d’une part et en Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) d’autre part.

Selon des informations recueillies et l’observation directe faite au moment du ciblage, la majorité des habitants de Pama était de retour mais d’autres se trouvaient dans les zones de refuge plus précisément à Yaloké, Ngaramon et Sayéré.

Ainsi, l’équipe ACF/RRM s’est redéployée pour une deuxième fois dans la zone pour le ciblage des bénéficiaires du 02 au 09 Avril 2020.

Suite à ce qui précède, l’équipe RRM a apporté une assistance aux bénéficiaires recensés à travers la distribution des AME et la réhabilitation des points d’eau de la zone.