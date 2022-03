Rapport d’intervention distribution des kits NFI - KHI et Wash Degaulle, du 2/11 au 16/11/2021

RAPPEL DE CONTEXTE/JUSTIFICATION INTERVENTION RRM

La zone du nord-ouest est le théâtre d’affrontements entre les forces régulières et bilatérales et les éléments armés présents sur la zone. En aout 2021, des opérations militaires ont été lancées qui ont entrainé la mort de civil et des exactions sur les populations civiles. Ces affrontements ont également provoqué des mouvements de populations fuyant les violences.

En date du 20 aout 2021, des affrontements auraient eu lieu entre les éléments armés et les forces alliées dans le groupement des villages Bouzou (environs 60 km de Degaulle chef-lieu de Koui), occasionnant ainsi la mort de 2 civils et de nombreux blessés. Les populations des localités ont dû fuir les violences en se réfugiant vers la brousse, Koui, Bocaranga et le marché Ngawi au Cameroun.

Ces mouvements de déplacés se sont combinés au mouvement de population retour dans le groupement de Sangrelim en aout 2021 (ACF_SAN_20210907).

Informée de la situation via son mécanisme de veille humanitaire, l’équipe RRM-ACF a partagé une alerte (ACF_BOU_20210823), qui s’en est suivie d’une mission d’évaluation multisectorielle (MSA) réalisée du 1 er au 10 septembre 2021. L’évaluation multisectorielle a montré des besoins critiques et notamment en articles ménagers essentiels et en WASH.

Sur validation du Comité de pilotage (CoPil), l’équipe RRM-ACF s’est déployée du 22 Septembre au 16 Octobre pour réaliser le ciblage des bénéficiaires déplacés, retournés et rapatriés. L’intervention WASH et la distribution NFI/KHI a eu lieu du 2 au 22 novembre 2021. Il est à noter que les deux alertes sur la zone ciblent plus de 3 000 ménages vulnérables ce qui demande un délai plus long pour le ciblage et la distribution.