Rapport d’intervention d’urgence NFI/WASH dans le groupement Touloulou, Sous-préfecture de Ngaoundaye, Préfecture de l’Ouham-Pende (du 21 au 27 avril 2018)

INTRODUCTION

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention

Depuis le 27 décembre 2017, des affrontements entre groupes armés ont éclaté dans plusieurs localités autour de la Sous-Préfecture de Paoua. Ces affrontements ont occasionné des mouvements de populations vers des zones considérées par la population comme sécurisées. L'ouest de Paoua et principalement les localités de l'axe menant à Ndim subissent cependant également des occupations, attaques et menaces.

Le village de Touloulou situé à 9 km à l'Est de Ndim a lui-même subi une attaque en mai 2017 suite à laquelle toute sa population avait fui pour finalement revenir progressivement dans le village à partir du moins d'août 2017.

En plus des retournés qui arrivent en continu dans le village depuis six mois, Touloulou accueille aujourd'hui également des déplacés de Kowone, Nzakoundou, Bowara. L’arrivée de ces déplacés fait suite à une montée de tension sécuritaire sur l’axe Ndim-Paoua et aux mouvements des membres de groupes armés suite aux opérations des INS autours de Paoua.

Cette situation a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRM-ACF, le 8 avril 2018. Suite à cette alerte, l’équipe ACF-RRM s’est rendue à Touloulou du 9 au 10 avril 2018 pour réaliser une évaluation multisectorielle (MSA) permettant de révéler la situation humanitaire des populations qui ont pris fuite initialement et qui sont actuellement dans une dynamique de retour, qui par la même occasion, accueillent des personnes déplacées des localités périphériques touchées par l’escalade des violences sur l’axe Ndim-Paoua.

Les résultats de la MSA ont révélé des besoins urgents en Articles Ménagers Essentiels (score card NFI 4.1 supérieur au seuil d’alerte 3.9) et en WASH. Après la publication du rapport de la MSA, le comité de pilotage RRM a validé une intervention en NFI et en WASH, afin de couvrir les besoins identifiés des populations déplacées et retournées. C’est ainsi que l’équipe RRMACF, basée à Bouar, a réalisé du 21 au 27 avril à Touloulou, les activités de distribution de kits complets d’articles ménagers essentiels aux ménages déplacés et retournés, de réparation d’un forage, de redynamisation des comités de gestion des 2 point d’eau (CPE).