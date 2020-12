Rapport d’Intervention AME & EHA - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA) | Sous- préfecture de Kaga-Bandoro - Préfecture de Nana Gribizi, Commune de Ndenga, Axe Kaga-Bandoro – Sibut Villages : Badia – Ngouvota - Vremaï (12 octobre 2020)

1. INTRODUCTION

La zone de Botto est un chemin souvent emprunté par les peuls transhumants, de nombreux pâturages sont détruit chaque année par le bétail, cela est une cause récurrente de fortes tensions entre les peuls et les villageois. Au mois de mai 2020, les peuls ont menacé la population de brûler leurs maisons et de s’attaquer à eux s’ils s’en prennent à leurs bétails. Par crainte de représailles et de rencontre fortuite au niveau de leurs champs, devenus inaccessibles, la population a fui vers les localités de Ngouvota-Badia.

Les chefs des villages de Badia, Ngouvota et Vreimaï auraient mis quelques terres à disposition des ménages déplacés de la zone de Botto afin qu’ils puissent semer. D’autres ménages déplacés ont recours aux travaux de journaliers pour couvrir leurs besoins.

Courant juillet, un accrochage a eu lieu entre peuls transhumants et villageois de Ngouvota en raison d’un vol de bétail. Des éleveurs peuls auraient été blessés/tués. Un renfort aurait été demandé auprès des éléments GSA de Kaga-Bandoro ainsi que les CAN ; des négociations s’en seraient suivis entre GSA et CAN, afin d’éviter des représailles et désamorcer le conflit. Lors de la réalisation de la MSA, les mouvements pendulaires entre Ngouvota et les autres villages (Vreimaï et Badia) auraient diminué.

Environ 80% des villageois seraient ainsi retournés au niveau de Ngouvota grâce à l’appui des CAN la journée.

Les villageois de Vreimaï et Badia n’ont pas subi de choc direct et n’ont pas eu besoin de fuir leurs villages. Néanmoins, aucune assistance n’a été réalisée dans ces localités depuis 2018, lors d’une distribution d’AME réalisée par NRC. La communauté manque de matériels ou/et les articles ménagers essentiels sont abimés, insalubres. La population a toujours accès aux champs, tant que la situation de cette zone reste relativement calme. En revanche la population de Ngouvota n’a pas accès aux champs, qui sont situés dans le couloir de transhumance, à cause de l’insécurité. Ils s’arrangent avec les villageois qui ont des terres de l’autre côté pour cultiver sur de petites parcelles. De plus, Ngouvota étant très proche de la forêt de Yagarandji, il est difficile pour la population de se rendre dans les champs éloignés à plus d’un 1 km de la route principale du fait de l’insécurité. Lors des déplacements, la communauté aurait subi vols et pillages de leurs habitations. Ils ont perdu leurs AME et leurs bien alimentaires/intrants agricoles (semences).

Ainsi une évaluation multisectorielle a été menée par l’équipe RRM-SI dans la zone de choc de Badia, Vremai et Ngouvata du 28 juillet 2020 au 4 août 2020. Les résultats de l’évaluation ont relevé des besoins urgents notamment en ce qui concerne les Articles Ménagers Essentiels, l’Eau Hygiène et Assainissement et la Sécurité alimentaire. Ces besoins ont nécessité une réponse urgente en AME-EHA dans un premier temps, et une analyse de la situation en vue d’apporter ultérieurement une réponse en vivres.

La réponse AME-EHA a été menée du 26 août 2020 au 10 septembre 2020 avec la distribution des kits AME et KHI aux ménages déplacés, retournés et familles d’accueil dans les villages Badia, Vremai et Ngouvata, et la réparation/réhabilitation de 7 points d’eau.