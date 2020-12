Rapport d’Intervention AME & EHA - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA) | Préfecture de Nana-Gribizi– Sous-préfecture de Kaga -Bandoro Commune de Grevai Axe Kaga-Bandoro– Kotagoumbé (7 sép 2020)

1.1. CONTEXTE DE L’INTERVENTION

Dans la journée du 30 juin 2020, une altercation entre agriculteurs et GMA aurait causé la mort d’un élément GMA. Dans l’après-midi, aux environs de 14h, les habitants du village Gribingui ont observé des mouvements d’individus peuhls affiliés GSA sur des motos dans leur village et dans les villages alentours. Ces derniers auraient interpellé les villageois et les auraient accusés d’avoir tué un éleveur dans la brousse. Suite à cela, des éléments GSA auraient fait irruption dans le village Gribingui en représailles, et 3 jeunes hommes auraient été battus, puis transportés à l’hôpital préfectoral de Kaga-Bandoro pour bénéficier de soins appropriés. Selon plusieurs sources, 3 personnes auraient également été tuées au cours de cette incursion à Gribingui et à Goddo 1 et 2 (Goddo 2 communément appelé Boymandjia), villages dans lesquels des maisons auraient été brulées en fin d’après-midi et des pillages réalisés. Des cas de violence sur la population auraient par ailleurs été enregistrés. Le conflit aurait ainsi débuté à Gribingui, premier village sur l’axe à la sortie de KagaBandoro, suite à la découverte de 2 individus peuhls retrouvés à Goddo. La fuite des communautés autochtones a engendré des pillages dans les villages situés le long de l’axe. De plus, les cultures des communautés autochtones ont été largement endommagées par le bétail.

Cet incident a provoqué le déplacement des populations de Goddo 1 et 2, Gribingui et Sindi vers la ville de Kaga-Bandoro, et plus précisément dans les quartiers Bébé 1 et 2, Socada,

Baipo, et Gobongo au sein des familles d’accueils. D’autres ménages se seraient quant à eux réfugiés dans la brousse pour se mettre à l’abri. D’autres éléments GSA se seraient rendus au niveau des villages de Goddo 1 et 2 et au niveau de Gribingui pour assurer la protection des populations locales.

Face à cette situation, une équipe du RRM-SI s’est rendue dans certains quartiers d’accueils afin de trianguler les informations et de s’enquérir de la situation des ménages déplacés affectés par le choc. Une évaluation a ensuite été réalisée par OCHA auprès des ménages regroupés à l’école Bakouté.

Une équipe RRM-SI s'est par ailleurs rendue dans les localités du choc, pour réaliser une MSA du 10 au 11/07/2020 auprès des ménages retournés afin d'analyser leurs conditions de vie. A la lecture des résultats de la MSA, une intervention en AME et en EHA a été validée par le COPIL le 22/07/2020. Le ciblage des ménages déplacés et retournés a ainsi été réalisé les 24 et 25/07/2020 dans les localités de retour.