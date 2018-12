République de Centrafrique - Tableau de bord humanitaire du cluster Eau Hygiène et Assainissement (Décembre 2018)

APERCU DE LA SITUATION

La multiplication des foyers de conflits à travers le pays a entrainé des déplacements forcés massifs des populations, notamment avec la destruction quasi-intégrale de sites de déplacés à Batangafo et Alindao. De plus l’épidémie d’Hépatite E et Fièvre Jaune à Bocaranga a mobilisé les efforts du cluster EHA. A ce jour, l’accès à une eau de qualité en quantité suffisante ainsi que l’accès à des toilettes restent problématiques ; de même que les pratiques d’hygiène personnelle, contribuant aux maladies diarrhéiques. En réponse, les membres du cluster ont fourni de l'eau potable (urgence et moyen/long terme), construit/réhabilité des latrines, géré les déchets et promu les bonnes pratiques d’hygiène. Mais tous les besoins sont loin d'etre couverts a cause des difficultes d'acces humanitaires (securite) et d'un manque de financement.

A ce jour, plus de 695,000 personnes dont 359,000 femmes et 375,000 filles et garçons ont bénéficié des activités mise en œuvre par 16 organisations dans 15 préfectures au cours de la période de janvier à novembre 2018.