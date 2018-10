République de Centrafrique - Tableau de bord humanitaire du cluster Eau Hygiène et Assainissement (octobre 2018)

APERCU DE LA SITUATION

Au cours du troisième trimestre de l'année 2018, en plus des 488,000 personnes déjà assistées pendant le premier semestre, les partenaires du cluster ont apporté une assistance à plus de 165,000 personnes. Les réponses ont porté, entre autres, sur la fourniture d'eau potable d'urgence (water trucking), la construction et la réhabilitation de points d'eau, la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires (toilettes et douches), la collecte et l'évacuation des déchets et la sensibilisation sur les règles d'hygiène de base.

A ce jour, 38% des personnes, soit 653,000 personnes dont 342,000 femmes et 353,000 filles et garçons ont bénéficié des activités mises en oeuvre par 16 organisations dans 15 préfectures à la fin septembre 2018.