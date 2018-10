République Centrafricaine : Vue d’ensemble avril - septembre 2018

Contexte

Le Cluster Logistique a été activé en République Centrafricaine dans l’année 2013 afin d’aider la communauté humanitaire à faire face aux défis logistiques du pays. La volatilité de la situation sécuritaire et le mauvais état de l’infrastructure routière sont des contraintes majeures qui complexifient la problématique d’acheminement de l’assistance humanitaire aux populations affectées. Dans ce contexte, les services logistiques communs facilités par le Cluster Logistiques s’avèrent cruciaux pour le transport et stockage de l’aide dans les zones de crise.

Activités

• Le Cluster Logistique soutient l’ensemble de la communauté humanitaire en assurant la coordination logistique entre les différents acteurs impliqués dans la réponse humanitaire, dans le but de limiter la duplication d’efforts et d’éviter les lacunes. Dans ce cadre, le Cluster Logistique facilite l’accès à plusieurs services logistiques communs notamment aux services de stockage, transport routier et transport aérien d’urgence mutualisés.

• Pendant la même période, en moyenne 1 300 m3 d’articles humanitaires ont été stockés chaque mois sur la plateforme logistique commune gérée par Première Urgence Internationale (PUI) à Bangui pour plus de 18 organisations humanitaires.

• En termes de transport routier, les équipes d’Humanité & Inclusion (HI) ont transporté 1 042 T au bénéfice de 18 organisations humanitaires depuis leurs plateformes logistiques à Bangui, Bambari et Bossangoa.

• En réponse aux besoins des acteurs humanitaires en matière de transport aérien, le Cluster Logistique continue de faciliter l’accès à un service de fret aérien d’urgence à destination des zones d’intervention priorisées par OCHA / Coordination inter-cluster. Entre avril et septembre 2018, ce service a permis l’acheminement de 169 T d’assistance humanitaire au bénéfice de 18 organisations dans sept destinations différentes dont les plus desservies ont été Bangassou, Bria et Zemio (156 T soit 92 % du cargo acheminé).

• Les Unités de Stockage Mobiles (MSU) mises en place par le Cluster Logistique dans plusieurs villes du pays (Bambari, Kaga Bandoro, Bossangoa, Bangui) continuent d’améliorer les opérations de la communauté humanitaire. L’augmentation des capacités de stockage commun est en cours dans deux villes additionnelles notamment à Alindao (160 m2) et à Zemio (240 m2).