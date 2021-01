République Centrafricaine - Évaluation rapide des établissements de santé pour la réponse COVID-19 (RaHFA) - District sanitaire : Nana-Gribizi, Janvier 2021

Contexte

Après avoir été officiellement qualifiée de pandémie en mars 2020, la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) a officiellement touché près de 5 000 personnes en République Centrafricaine (RCA) . Il a été estimé que 2,6 millions de Centrafricains seront dans le besoin d’assistance humanitaire en santé en RCA en 2021, soit une hausse de 17% par rapport à 2020, majoritairement expliquée par la COVID-19.

Cette évaluation rapide des établissements de santé (« Rapid Health Facilities Assessment » ou RaHFA) est conçue pour mieux comprendre la capacité de réponse face à la COVID-19 des structures de santé en RCA dans les zones les plus touchées ainsi que sur leur préparation pour répondre à cette pandémie. Elle a pour but de recueillir des informations sur la disponibilité des ressources (médicaments, fournitures médicales, tests COVID-19, personnels, etc.), la capacité des infrastructures (nombre de patients reçus par jour, nombre de lits d’hospitalisation, existence d’une unité de soins intensifs, etc.) ainsi que l’existence de protocoles spécifiques à la COVID-19 (orientation vers d’autres établissements de santé, formation du personnel, campagnes de sensibilisation de la communauté, protocoles d’assainissement et de décontamination, etc.). Compte tenu de la place centrale qu’occupent les structures de santé dans la réponse à la COVID-19 et aux autres risques sanitaires, ainsi que de leur potentiel à être des lieux de transmission de maladies, des données fiables sont nécessaires pour garantir une réponse plus efficace.

Afin de répondre à ces besoins d’information, cette évaluation a été préparée en coordination avec les groupes d’experts de la réponse COVID-19 et, plus généralement, avec le Ministère de la Santé et de la Population (MSP), afin d’obtenir leur approbation formelle. REACH et le cluster Santé ont planifié une évaluation visant à couvrir un maximum de formations sanitaires (FOSA) se situant dans les districts sanitaires (DS) principalement touchés par la pandémie, notamment le long des deux axes principaux Bangui-Bouar-Beloko et Bangui-Berbérati-Gamboula (menant au Cameroun et routes principales d’approvisionnement). Afin de capitaliser les ressources, la logistique et la collecte d’informations dans ce contexte particulier, cette évaluation inclut également une partie portant sur la préparation des FOSA en termes de prévention et contrôle des infections (PCI) afin de déterminer les mesures adoptées dans les structures évaluées dans le cadre d’une évaluation mise en place par REACH pour le cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA).