République Centrafricaine - Évaluation multi-sectorielle des besoins (MSNA) Résumé exécutif - Février 2021

Au cours des dernières années, la République Centrafricaine (RCA) a fait face à une crise profonde causée à la fois par des problèmes structurels et par la persistance de chocs violents. En 2021, environ 2,8 millions de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire, dont 1,9 faisant face à des besoins sévères affectant leur bien-être mental et physique. Malgré la signature de l’accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) en février 2019, la situation sécuritaire a connu une détérioration et des conflits armés dans différentes zones du pays ont mené des milliers de personnes à se déplacer tout au long de l’année 2020. Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a atteint 630 834 en novembre 2020, alors que 630 531 personnes réfugiées avaient fui dans les pays voisins. Les résultats de l’évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) ont montré que, parmi les ménages de personnes déplacées internes (PDI), environ 80% s’étaient enfuis suite aux conflits armés à la recherche d’un lieu plus sûr ou pour rejoindre le reste de leurs familles ailleurs, entrainant des déplacements qui souvent duraient plus d’un an.

A la persistance de l’insécurité en RCA, s’ajoute l’état de dégradation des infrastructures routières et de traversée qui rend difficile l’accès aux personnes les plus vulnérables. De plus, une grande partie de la population n’a pas accès aux services de base, comme de l’eau de qualité, des services de santé et d’éducation primaires, en particulier dans les zones rurales, et a continué à vivre dans une situation de précarité et d’instabilité. Des chocs liés à la santé ont également caractérisé l’année 2020. Au début de l’année, le Ministère de la santé avait déclaré l’épidémie de rougeole sur tout le territoire national, avec environ 3 500 cas signalés et une incidence de 86% sur les enfants de moins de 10 ans. A partir de mars, en outre, l’apparition de la pandémie mondiale de la COVID-19 a ajouté des difficultés supplémentaires pour les personnes vivant dans le besoin, suite à une augmentation générale des prix des articles de base, à la fermeture des écoles et à certaines contraintes d’accès pour les acteurs humanitaires. Dans un tel contexte de précarité, la population s’est souvent retrouvée à faire recours aux aides et aux dons ou à des stratégies négatives d’adaptation pour subvenir à ses besoins6 . Dans ce contexte, et afin de mieux comprendre les conditions de vie des ménages dans les différentes zones du pays et au sein de différents groupes de population, et dans le but d’informer le cycle de programmation humanitaire pour 2021, le groupe de coordination inter-cluster (ICCG) du bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (IMAWG), avec le soutien de REACH, ont conduit une évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) pour la deuxième fois en RCA.

Du 16 juin au 3 septembre 2020, plus de 12 000 enquêtes ménages ont été réalisées dans 67 souspréfectures définies comme accessibles auprès des quatre groupes de population ciblés : personnes non déplacées, personnes retournées ou rapatriées, PDI en site ou lieu de regroupement et PDI en famille d’accueil (FA). L’échantillon a été établi par une méthodologie en grappes stratifiées par aire géographique et groupe de population en 2 étapes, de manière à obtenir des résultats représentatifs pour les groupes de population ciblés au niveau préfectoral et indifféremment des groupes de population au niveau sous-préfectoral, avec un niveau de confiance de 92% et une marge d’erreur de 10%. Après une phase de nettoyage de données, 11 723 enquêtes ont été retenues pour l’analyse finale. Ces données ont ensuite été agrégées à différents niveaux afin de fournir une analyse descriptive des besoins sectoriels et multisectoriels des habitants de la RCA et, en même temps, d’en comprendre plus précisément les facteurs sous-jacents. Dans les zones difficiles d’accès, à savoir les cinq sous-préfectures de Bambouti, Djéma, Koui, Ouadda et Yalinga, la méthodologie « Zone de connaissance / Area of knowledge (AoK) » a été appliquée. Des enquêtes auprès d’informateurs clés (IC), choisis en fonction de leurs connaissances sur les localités difficiles d’accès, ont été réalisées à partir de différentes localités accessibles. Les résultats détaillés des analyses des données AoK ont été publiées séparément dans des fiches