République Centrafricaine - Évaluation multi-sectorielle des besoins (MSNA) : résultats clés (MSNA | 2019)

CONTEXTE

Au fil des ans, la planification de l’intervention humanitaire en République Centrafricaine (RCA) s’est heurtée à un manque de données fiables et comparables de la situation humanitaire au niveau national. L’évaluation multi-sectorielle des besoins (MSNA1 ) a été initiée par le groupe de coordination inter-cluster (ICCG), dirigé par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et facilitée par le Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (AIMWG), codirigé par REACH. La MSNA s’inscrit donc dans le plan de réponse humanitaire 2019/2020 afin d’informer le cycle de programmation humanitaire et vise à mieux comprendre les conditions de vie des populations affectées par la crise centrafricaine dans chacune des sous-préfectures du pays. Les informations récoltées entre le 1er juillet et le 21 août 2019, permettent de mieux comprendre les variations et différences existantes entre groupes de populations ciblés (personnes déplacées internes (PDI) dans les sites et lieux de regroupement, PDI en familles d’accueil, retournés ou rapatriés et population non-déplacée) ainsi que les facteurs sous-jacents expliquant la sévérité des besoins multisectoriels des populations par zone et groupe de populations évalués, et sont mises à disposition de la communauté humanitaire.

MÉTHODOLOGIE

L’objectif de cette fiche d’information est de présenter une nouvelle approche d’analyse proposée par REACH et qui incorpore certains éléments de la version préliminaire du cadre d’analyse intersectorielle conjointe (JIAF) dans le but d’analyser la sévérité des besoins humanitaires. Elle se base sur un indice des besoins multisectoriels (MSNI) attribuant un score de sévérité des besoins sur une échelle de 1 (aucun ou minimal) à 4 (extrême) pour chacun des ménages évalués.

L’indice MSNI est basé sur un score composite créé pour chacun des secteurs et thèmes pertinents. Ce rapport présente les résultats clés en ce qui concerne la sévérité des besoins multisectoriels (MSNI) et sectoriels. Le MSNI définit la sévérité des besoins multisectoriels d’un ménage en fonction des déterminants principaux suivants : 1) le ménage a un manque en termes de niveau de vie (LSG) en sécurité alimentaire et moyens de subsistance (SAME) et/ou en eau, hygiène et assainissement (EHA)2 , 2) le ménage a un LSG coexistant dans au moins deux des secteurs de la santé, abris et articles ménagers essentiels (AME) et protection, 3) le ménage a un LSG en santé, abris et AME ou protection et a été impacté par la crise, 4) le ménage fait face à un manque de capacité, même s’il n’a pas de LSG ou 5) le ménage n’a pas de LSG dans ces secteurs vitaux et ne fait pas face à un manque de capacité mais a un LSG sévère ou extrême (score de sévérité de 3 ou 4) en éducation.

Veuillez vous référer à l’annexe 1 pour plus de détails sur la méthodologie employée.