République Centrafricaine : toute la population affectée par le conflit armé

Au rang des conflits dits « oubliés, la République Centrafricaine.

La violence du conflit armé aux conséquences humanitaires très dures pour la population ne faiblit pas. Dans ce contexte le CICR développe depuis des années des opérations d’assistance souvent difficiles à conduire dans un environnement sécuritaire volatile et où nombre de déplacements sont de véritables défis logistiques en raison de la faiblesse, voire de l’absence d’infrastructures routières. Malgré tout les opérations du CICR se sont concentrées sur l’assistance alimentaire en distribuant des vivres et la sécurité économique en fournissant aux paysans semences et outils.

En parallèle et particulièrement en zone urbaine, l’institution permet un meilleur accès à l’eau potable à des centaines de milliers de personnes. Enfin, sur le volet sanitaire, les équipes CICR ont réalisé des centaines d’opération chirurgicales à l’hôpital communautaire de Bangui tant au profit des civils que de combattants blessés par armes ou encore dans des accident de la route. A Kaga Bandoro au Nord de Bangui, le CICR a assuré la prise en charge à l’hôpital pédiatrique de milliers d’enfants malades.

Pour mémoire, aujourd’hui en RCA qui compte 4,7 millions d’habitants, 76% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 27% des centrafricains sont aujourd’hui déplacés, forcés de fuir leur maison. Enfin, 40% des enfants de moins de 5 ans ne mangent pas à leur faim.