République Centrafricaine : Tableau de bord humanitaire COVID-19 (27 avril 2021)

CONTEXTE

Depuis le 14 mars 2020, la République centrafricaine a enregistré 6 359 cas dont 87 décès. A l’heure actuelle, le pays fait face à une résurgence alarmante de cas. Sur les 35 districts sanitaires que compte le pays, 12 ont notifié des cas confirmés depuis le début 2021 ; Bangui, Batangafo, Berberati et Paoua étant les plus touchés en termes de nombre de cas confirmés.

Les acteurs humanitaires ont érigé des structures d’isolement, ainsi que renforcé les capacités de surveillance et la prise en charge des cas. Dans le domaine de l’EHA, les activités ont porté sur la construction et la réhabilitation des points d’eau, la construction de dispositifs de lavage des mains et la distribution de kits d’hygiène. Les acteurs de l’éducation, de protection et de protection de l’enfant ont intégré dans leurs programmes habituels la sensibilisation sur les mesures barrières à la COVID-19 accompagné de la distribution de kits de gestion COVID-19. La mise en œuvre des programmes de nutrition, sécurité alimentaire et CCCM/NFI/Abri a également été adaptée au contexte de la COVID-19. Les partenaires logistiques ont appuyé la réception de cargaisons d’équipements et de médicaments et leur acheminement à travers le pays à l’aide du fret aérien. Les partenaires humanitaires continuent également les programmes de transfert monétaire pour la COVID-19.

Afin de renforcer la redevabilité envers les populations affectées, en collaboration avec le Ministère de la santé et de la population, depuis janvier 2021, 1 400 ménages ont fait l’objet d’enquêtes de perception sur la réponse à la COVID-19. Le but étant d’adapter les actions de communication et de riposte aux besoins des populations.