République centrafricaine susceptibilité et risque d'inondations

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

INTRODUCTION

La saison des pluies en République Centrafricaine (RCA) est intense en raison du climat tropical de ce pays équatorial. Ces pluies ont historiquement causé la destruction d'abris, l'obstruction des voies de transport et une incidence accrue de maladies comme le choléra et la malaria. Malheureusement, en raison du changement climatique, les inondations devraient augmenter en fréquence, en ampleur et en saisonnalité à l'échelle mondiale [9]. Les inondations sont parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus coûteuses en termes de pertes humaines et économiques [10]. L'atténuation des effets des catastrophes naturelles sur les populations vulnérables devient de plus en plus pertinente dans les interventions humanitaires en raison de la crise climatique imminente, en particulier dans des pays comme la RCA où les moyens de subsistance dépendent largement de l'agriculture de subsistance.

Cette analyse à l'échelle du pays vise à fournir aux acteurs humanitaires une meilleure compréhension de l'exposition des populations vulnérables aux inondations en RCA. Bien que cette analyse ne présente pas des prévisions hydrologiques complètes, elle peut servir à informer la programmation humanitaire relative au risque d'inondations et à la préparation aux inondations.

JUSTIFICATION

L'objectif de cette analyse est d'identifier les zones de la RCA qui sont les plus et les moins susceptibles d'être inondées. Bien qu'il existe des cartes sur l'étendue et l'impact des inondations passées dans le pays, aucune ne met en évidence la vulnérabilité aux inondations futures au niveau de détail de cette analyse et qui utilise l'approche méthodologique présentée ici.

UNEP GRID, GLOFAS Forecasting et ThinkHazard! disposent d'informations sur le potentiel d'inondation au niveau mondial. Ces ressources évaluent respectivement les inondations fluviales potentielles et non les crues soudaines, demeurent complexes et ne fournissent pas de détails granulaires au niveau des sous-préfectures.

L'analyse utilise des ensembles de données gratuites et ouvertes pour évaluer la sensibilité aux inondations et des données d'enquête in situ pour estimer le risque d'inondations pour les populations vulnérables.