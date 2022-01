République centrafricaine — Suivi des flux de populations — Enquêtes individuelles- Beloko (Septembre 2021)

Introduction

Afin de mieux comprendre les mouvements et tendances migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), met en œuvre l’activité de suivi des flux de populations (Flow Monitoring, FM). Le suivi des flux est composé de deux outils: l’enregistrement des flux (Flow Monitoring Registry, FMR) et les enquêtes individuelles (Flow Monitoring Survey, FMS). Il récolte des données clés sur les flux migratoires, les profils des voyageurs et les parcours et intentions des migrants, afin de fournir une meilleure compréhension des flux migratoires dans la région.

En République Centrafricaine, la DTM recueille des données au niveau de deux points de suivi des flux (Flow Monitoring Point, FMP) : Beloko (Nana-Mambéré) et Gamboula (Mambéré-kadei). Les évaluations FMS ont pour but de collecter les données auprès des personnes en mouvement pour savoir leur profil démographique, les motifs de ces mouvements transfrontaliers, leurs parcours migratoires ainsi que la connaissance et l’application de mesures barrières contre le COVID-19. Les enquêtes sont menées quotidiennement auprès d’un échantillon de voyageurs qui passent par les deu points et ce travail est réalisé avec l’appui des partenaires de la DTM (les ONG nationales / locales qui mettent en œuvre la collecte.

Ce rapport présente les données collectées entre août et septembre 2021 au niveau du FMP de Beloko (dans la préfecture de Nana-Mambere, au niveau de la frontière avec le Cameroun). Il est divisé en trois sections: un aperçu du parcours migratoire, le profil démographique et socioéconomique des voyageurs ainsi que la connaissance, les mesures et obstacles liés à la pandémie COVID-19.

Pour plus d’informations sur la méthodologie du suivi des flux, vous pouvez consulter la dernière page de ce rapport.