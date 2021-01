République Centrafricaine: Suivi de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès - Sud-Est 1, Octobre 2020

Contexte

La crise humanitaire complexe de la République Centrafricaine (RCA) entrave fortement l’accès des acteurs humanitaires dans plusieurs zones du pays, et par conséquent, les collectes d’informations relatives aux vulnérabilités et besoins des populations de ces zones.

Afin de remédier à ce manque d’information, en coordination et collaboration avec le Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (AIMWG), REACH a entrepris un projet de suivi régulier de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès et où les besoins sont les plus élevés (selon l’aperçu des besoins humanitaires 2020 (HNO) et l’aperçu des besoins humanitaires 2021 (HNO)).

Pour présenter les résultats les plus pertinents pour la coordination humanitaire, ce projet initié en 2019 et régulièrement adapté et mis à jour, vise à collecter et analyser les données au niveau des axes des zones ciblées. A partir d’octobre 2020, les résultats sont partagés sous forme de fiche d’information à l’échelle des quatre macro-zones ciblées : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est 1 et Sud-Est 2.

Cette fiche présente l’analyse des principales données collectées pendant le mois d’octobre 2020 auprès d’informateurs clés (IC), concernant la situation humanitaire sur 16 axes se trouvant dans des zones difficiles d’accès de la zone Sud-Est 1 de la RCA.

Les résultats présentés ci-dessous ne sont pas significatifs statistiquement, et doivent donc être considérés comme indicatifs de la situation humanitaire sur les axes évalués.

L’ensemble des produits liés à cette évaluation sont disponibles sur le centre de ressources de REACH.