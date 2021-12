République centrafricaine : Suivi de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès - Sud-Est 1, Novembre 2021

SYNTHÈSE

Dans la macro-zone Sud-est 1, et particulièrement dans les zones de Bambouti et Obo, l’arrivée de réfugiés provenant du Sud-Soudan a été signalée par les enquêteurs en novembre, dans le prolongement des déplacements observés ces derniers mois. Un nouveau choc entrainant un large déplacement de population a été rapporté pour seulement 6 % des localités évaluées, et la durée moyenne de déplacement des PDI hors de leur localité d’origine a été rapportée comme étant plus d’un an pour la majorité des localités évaluées.

Un incident sécuritaire a été rapporté pour seulement 7% des localités évaluées par les IC, et la présence des PDI a été rapportée pour 46% des localités évaluées. Un nombre important de localités désertées est signalé par les enquêteurs, ce qui s’expliquerait selon eux par des craintes liées à la sécurité. Des restrictions de mouvements ont été rapportées pour 10% des localités évaluées, une proportion relativement basse.

Un choc impactant significativement le revenu de la majorité de la population a été signalé pour 68 % des localités, causé principalement par la baisse du prix des produits vendus et aux maladies des cultures. Le taux de localités où des signes de malnutrition ont été observés et où la majorité des habitants aurait des difficultés à disposer d’assez de nourriture demeure préoccupant sur la majorité des axes évalués.

CONTEXTE

Cette fiche mensuelle a été produite dans le cadre d’un projet de suivi régulier de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès et où les besoins sont les plus élevés (selon l’aperçu des besoins humanitaires 2020 (HNO) et mis à jour suite à l’aperçu des besoins humanitaires 2021 (HNO)) de REACH en coordination et col-laboration avec le Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (AIMWG). Depuis octobre 2020, les résultats sont partagés sous forme de fiche d’in-formation à l’échelle des quatre macro-zones ciblées : nord-est, nord-ouest, sud-est 1 et sud-est 2.

Cette fiche présente l’analyse des principales données collectées pendant le mois d’octobre 2021 auprès d’informateurs clés (IC). L’ensemble des produits liés à cette évaluation sont disponibles sur le centre de ressources de REACH.