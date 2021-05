République centrafricaine : Suivi de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès - Aperçu de la situation, octobre - décembre 2020

Contexte

La crise humanitaire complexe de la République centrafricaine (RCA), qui se poursuit depuis l’avènement du conflit armé en 2013, entrave fortement l’accès des acteurs humanitaires à plusieurs zones du pays et, par conséquent, les collectes de données ponctuelles relatives aux vulnérabilités et besoins des populations de ces zones.

Afin de remédier à ce manque d’information, en coordination et collaboration avec le Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (AIMWG), REACH mène un projet de suivi régulier de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès et où les besoins sont les plus élevés (selon l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2021).

Cet aperçu présente une analyse des principales données quantitatives et qualitatives collectées auprès d’informateurs clés (IC), concernant la situation humanitaire dans les localités situées à proximité de 73 axes et évaluées durant les collectes de données des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.

Les résultats présentés ci-dessous ne sont pas statistiquement significatifs et doivent donc être considérés comme indicatifs de la situation humanitaire des localités à proximité des axes évalués. L’ensemble des produits liés à cette évaluation sont disponibles sur le centre de ressources de REACH.

Méthodologie

La méthodologie utilisée (‘Zone de Connaissance / Area of Knowledge’) a pour objectif de collecter, d’analyser et de partager mensuellement des informations actualisées concernant la majorité de la population vivant dans des communes i) inaccessibles, ii) difficiles d’accès, iii) où l’information humanitaire est insuffisante ou iv) où les besoins sont les plus élevés. En particulier, cette méthodologie vise à collecter des données relatives aux dynamiques de déplacement et retour, aux besoins humanitaires et à l’accès aux services de base.

Les données sont collectées directement par les équipes de REACH au travers d’entretiens, sur la base de questionnaires multisectoriels, auprès d’IC identifiés en fonction de leurs connaissances récentes (datant de moins d’un mois) et détaillées des localités évaluées1 . Ces collectes de données sont réalisées sous forme d’entretien direct ou de groupes de discussions (FGD), renseignant respectivement au niveau de la localité et de la commune. Lors des FGD, des exercices de cartographie participative sont réalisés avec les IC afin de préciser les dynamiques des mouvements de population, ainsi que pour localiser les principaux services de base fonctionnels et les zones où les besoins sont les plus élevés.

Afin de présenter les données quantitatives de façon pertinente et utile à la planification humanitaire, les informations sur les localités ciblées sont collectées, agrégées et analysées à l’échelle des axes représentés sur les différentes cartes et tableaux de ce document. Une synthèse de la couverture (atteinte ou non selon le nombre de localités à évaluer) de tous les axes évalués au cours des trois mois de collecte est présentée en annexe de ce document.

À partir de la localisation géographique et compte tenu des interrelations socio-économiques existantes entre les différentes localités et communes évaluées le long des axes, quatre macro-zones, mises en évidence sur la carte ci-contre, ont été identifiées pour comparer et rapporter les résultats : nord-est, nord-ouest, sud-est 1 et sud-est 2.