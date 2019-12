République centrafricaine : Statistiques Mensuelles des Réfugiés, Demandeurs d'asile et Rapatriés (31 Octobre 2019)

Au 31 Octobre 2019, le nombre total des réfugiés et demandeurs d'asile est de 7,457. Cette population est composée de 37% de Congolais (RDC), 23% de Tchadiens, 30% de Sud Soudanais, 5% de Soudanais et 4% des autres nationalités. Elle est composée à 51 % de femmes et 49% d'hommes. Les enfants représentent 59% contre 38% d'adultes et 3% de personnes âgées. 45% des réfugiés sont dans la Préfecture du Haut Mbomou, 19% dans Bamingui-Bangoran, 33% à Bangui et 3% dans la Ouaka