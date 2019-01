République Centrafricaine (RCA): Matrice de Suivi du Déplacement (DTM), Rapport 6 | Décembre 2018

CONTEXTE

La République Centrafricaine (RCA) est, depuis 20136, en proie à un conflit d’une grande violence, débuté en 2013. Ce conflit a causé la perte de milliers de vies humaines et engendré des déplacements massifs de sa population. Cinq ans après, l’insécurité demeure en RCA, en raison de la présence de groupes armés qui se battent pour le contrôle du territoire et ses ressources, continuant d’accentuer les déplacements de populations. Les attaques ou même rumeurs de mouvements des groupes armés continuent en effet de provoquer de nombreux déplacements de la population civile, bien qu’il y ait par endroits quelques cas timides de retour vers les lieux d’origine à l’Ouest. A ce jour, plus de 1 258 257 personnes continuent à être affectées par le conflit.

La période d’octobre à décembre 2018 a principalement été marquée par des cas d’exactions, de violence et d’incendies commis sur les sites de PDI d’un côté, et d’affrontements et de représailles entre groupes armés de l’autres. Plus récemment encore, une sous-préfecture a été assiégée par des groupes armés, causant le déplacement de milliers de personnes en partie enregistrées par l’OIM.

Les mouvements de populations pendant cette même période sont dictés par la persistance des menaces constituées par les groupes armés. Plusieurs Pendant ces deux mois, plusieurs alertes ont été reportées à travers le pays, dont les cas de violence engendrés par les affrontements entre groupes armés, des cas d’enlèvements aussi bien d’enfants que d’adultes.

Les rumeurs d’attaques ou de représailles dans les villages ou sur les axes qui demeurent hors du contrôle de l’administration constitutionnelle constituent une part non négligeable des raisons des déplacements de la population. La situation sécuritaire en République Centrafricaine reste fortement instable et se traduit par d’importants mouvements de populations et des déplacements, préventifs, forcés et prolongés.

Dans ce contexte de déplacements importants, et dans un contexte où l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) occupe la place de co-dirigeant du Cluster pour la coordination et la gestion des camps (Camp Coordination and Camp Management, CCCM), l’Organisation a déployé l’outil de Matrice de suivi des déplacements (DTM) depuis décembre 2013. De plus, l’OIM collabore avec la Commission des mouvements de population (CMP) et les acteurs du Cluster représentés sur l’ensemble du territoire.