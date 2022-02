République centrafricaine (RCA) : Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Tableau de bord de suivi des déplacements (couverture partielle) - décembre 2021 - janvier 2022, Round 14

Depuis plusieurs années, la République centrafricaine (RCA) est touchée par des crises politiques, sécuritaires et humanitaires liées aux conflits armés, aux conflits intercommunautaires ou provoquées par des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans certaines zones. Cette situation d’instabilité dans le pays s’est considérablement exacerbée pendant le contexte électoral et post-électoral à la suite de la formation de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), une coalition de groupes armés défavorables à l’organisation des élections présidentielles de fin 2020 / début 2021. La situation sécuritaire est restée volatile tout au long de l’année 2021. Certaines parties du pays, ont été affectées par des attaques de groupes armés tandis que d’autres ont souffert des affrontements opposant les Forces Armées centrafricaines (FACA) (appuyées par leurs alliés) aux groupes armés, surtout dans la zone Nord-Ouest (Ouham-Pendé et Nana-Mambéré). De surcroît, les pluies diluviennes causant des inondations pendant la période hivernale (de juin à novembre) accroissent la vulnérabilité des populations en engendrant le déplacement de milliers de personnes.

En réponse aux crises complexes en RCA, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) déploie, depuis décembre 2013, la Matrice de Suivi des Déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), un outil qui collecte des données sur les tendances de déplacement ainsi que les besoins humanitaires multisectoriels des personnes affectées par les crises. À travers sa composante du suivi des déplacements, la DTM collecte des données auprès d’informateurs clés (autorités locales, chefs de communautés, représentants de déplacés, gestionnaires de sites) au sein des localités et sites d’accueil des déplacés et retournés. Ces informations sont analysées et partagées avec la communauté humanitaire afin d’orienter les programmes de réponse ou des évaluations sectorielles plus approfondies.

Ce tableau de bord présente la situation de déplacement dans les localités et sites d’accueil des déplacés internes et retournés. La collecte de données a été réalisée auprès de 7 287 informateurs clés entre le 15 décembre 2021 et le 27 janvier 2022 dans 11 préfectures en plus de la capitale Bangui : Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Nana-Gribizi, Basse-Kotto, Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Mbomou, Ouham-Pende et Ouham (collecte réalisée uniquement dans les sites et non les localités dans l’Ouham).