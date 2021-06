République centrafricaine (RCA) : Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Suivi des urgences (ETT) Localité de Vavala (Date d'evaluation: 16 - 17 juin 2021)

METHODOLOGIE

Le suivi des situations d’urgence (en anglais, emergency tracking tool ETT) est une des composantes de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) déployée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il a pour objectif de recueillir des informations relatives aux déplacements causés par une crise ou des évènements soudains. Il offre une évaluation préliminaire d’une situation et permet de rapidement mettre en œuvre des mécanismes de réponse.

Les informations ont été collectées auprès d’informateurs clés (représentants de déplacés, leaders communautaires) au moyen d’un questionnaire structuré axé sur les déplacements et les besoins humanitaires multisectoriels. Un formulaire d’enregistrement rapide a été également déployé auprès des ménages pour les recenser par sexe et catégorie d’âge et identifier les vulnérabilités présentes. Ce tableau de bord donne un aperçu de l’évaluation rapide réalisée entre le 16 et le 17 juin 2021 dans la localité de Kavala suite à une alerte de déplacements causés par des violences liées à la transhumance.

RESUME DE L’ALERTE

Le mercredi 09 juin 2021, le village de Tiri (71 km de Ndélé), a été attaqué par des transhumants armés en guise de représailles suite à des tensions entre agriculteurs et éleveurs transhumants. Suite à l’attaque, une partie de la population s’est déplacée dans des villages voisins, essentiellement les villages de Manga (61 km de Ndélé) et Dimi Faya (68 km de Ndélé). Ces deux villages seront à leur tour attaqués entre le 11 et le 12 juin dans la continuité des représailles des transhumants armés. Contraints de fuir ces violences, plus de 1300 ménages provenant de Tiri, Dimi-Faya et Manga se sont déplacés dans les localités de Bangbali, Kavala, Miaméré et dans la ville de Ndélé. Le bilan provisoire de ces violences communiqué par des informateurs clés fait état de 14 morts, 76 maisons incendiées ainsi que des biens matériels volés ou vandalisés.

DEPLACEMENT

La DTM estime 262 ménages ( et 1 494 individus nouveaux déplacés internes (PDI) dans la localité de Kavala suite aux attaques récentes. Cet effectif de ménages déplacés représente environ le double de la taille de la population hôte estimée à 125 ménages. Avant l’arrivée des nouveaux déplacés, cette localité accueillait déjà six ménages PDI. Cet afflux de déplacés pourrait entraîner une pression plus accrue sur les ressources et services essentiels (nourriture, eau, santé) déjà limités. Les nouveaux PDI arrivés proviennent des villages de Tiri, Manga, Dimi-Faya et la majorité des personnes se sont déplacés à pied. Environ le tiers des ménages déplacés (35%) sont dirigés par des femmes et les catégories vulnérables répertoriées (femmes enceintes, allaitantes, femmes cheffes de ménages et les personnes vivant en situation de handicap) constituent 18% de la population déplacée.