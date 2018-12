République Centrafricaine (RCA) Concept des Opérations, Décembre 2018

Contexte humanitaire

Depuis la fin de l’année 2016, la République Centrafricaine (RCA) traverse à nouveau une période turbulente qui se caractérise par une détérioration progressive de la situation humanitaire et sécuritaire sur toute l’étendue du pays.

La situation humanitaire est aggravée par plusieurs facteurs concomitants dont les plus importants sont la violence contre la population civile et contre les acteurs humanitaires, la vulnérabilité de la population centrafricaine, les capacités limitées de l’Etat de répondre aux besoins de personnes affectées, l’accès limité aux zones prioritaires à cause de l’insécurité, de la dégradation des infrastructures routières et du manque de capacités logistiques (moyens de transport, fournisseurs) disponibles dans le pays.

Ainsi, la moitié de la population centrafricaine, soit 2,2 millions de personnes, dépend de l’aide humanitaire pour vivre tandis que près d’une personne sur quatre de la population est forcée de vivre hors de chez elle.

Malgré les besoins énormes, la réponse humanitaire reste encore largement sous financée. Le Plan de réponse humanitaire présenté par les Nations Unies et les organisations partenaires pour l’année 2018 vise à apporter une assistance humanitaire d’urgence aux 1,8 million de personnes les plus vulnérables dans le pays, évalué à 515,6 millions de dollars1 . Pourtant, l’insuffisance chronique des financements affecte négativement la capacité des acteurs humanitaires à répondre aux besoins qui, par contre, ne cessent d’augmenter.