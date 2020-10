République centrafricaine (RCA) : Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire - Analyse IPC de l'insécurité alimentaire aigue - Publié en octobre 2020

VUE D'ENSEMBLE

Au cours de la periode septembre 2020 a avril 2021, correspondant a la periode post-recolte dans la plupart des zones agro-climatiques du pays, 1,93 million de personnes (soit 41% de la population analysee) font face a un niveau elevee d'insecurite alimentaire aigue elevee (Phase 3 de l'IPC ou plus) ; dont 408 000 personnes (9% de Ia population analysee) en situation d'Urgence (Phase 4 de l'IPC) et 1,52 million en situation de Crise (Phase 3 de l'IPC). Malgre ('assistance alimentaire, les populations des sous-prefectures de Zemio, Ouango et Kabo sont en situation d'Urgence (Phase 4 de l'IPC), tandis que les 62 autres analysees sont toutes classifiees en Crise (Phase 3 de l'IPC). Pour la prochaine soudure, entre mai et aout 2021, generalement caracterisee par un epuisement des stocks de nourritures des menages, et en ('absence d'assistance alimentaire, 2,31 millions de personnes (representant 48% de la population analysee) feraient face a un situation d'insecurite alimentaire aigue elevee (Phase 3 de l'IPC ou plus). Ainsi, 525 000 personnes reparties dans dix sous-prefectures (Alindao, Obo, Zernio, Dekoa, Ndjoukou, Ouango, Batangafo, Kabo, Markounda et Ngaoundaye), seront en situation d'Urgence (Phase 4 de l'IPC) et 1,79 million des personnes en Crise (Phase 3 de l'IPC). Ainsi, au total, 1,93 million de personnes pour Ia periode actuelle et 2,31 millions de personnes au cours de la periode projetee sont en besoin d'une action urgente pour sauver leur vie, proteger leurs moyens d'existence et reduire leurs deficits de consommation alimentaire.