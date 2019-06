République centrafricaine (RCA) : Analyse IPC de l’Insécurité Alimentaire Aigüe Mai à Août 2019 – Projection de Septembre à Octobre 2019, Rapport #11 Publié le 20 Juin 2019

Sévère à quel point, combien, et quand : Dans la période de mai à août 2019, 5 zones à haute concentration de déplacés (Bria, Kaga-Bandoro, Obo, Rafai et Zémio) et les préfectures de Mbomou, Haute Kotto et Haut Mbomou apparaissent en Urgence (IPC Phase 4) et 13 préfectures et 3 zones à haute concentration de déplacés (Alindao, Bambari et Batangafo) sont en Crise (IPC phase 3). 1,8 millions de personnes,représentant plus que 40% de la population analysée, sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère, dont plus que 465 000 en situation d’Urgence durant la période de soudure. Pendant la période des récoltes, en septembre et octobre 2019, il est estimé que 3 zones à haute concentration de déplacés (Kaga-Bandoro, Obo et Zémio) et 3 préfectures (Mbomou, Haute Kotto et Haut Mbomou) resteront en Urgence (IPC Phase 4) tandis que 8 préfectures et 5 zones à haute concentration de déplacées seront en Crise (IPC phase 3). Presque 1,4 millions de personnes, représentant presque 30% de la population analysée, seront en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère incluant près de 274 000 en situation d’Urgence durant la période des récoltes.

Où et qui : Les populations en insécurité alimentaire aiguë se trouvent principalement dans les zones à haute concentration de déplacés de Bria, Rafai, Kaga-Bandoro, Obo et Zémio, et leurs préfectures respectives (Haute Kotto, Mbomou et Haut Mbomou). Ces zones correspondent aux territoires dont l’accès est limité et où l’on retrouve un grand nombre de Personnes Déplacées Internes (PDIs) vivant dans des sites (34%) ou en famille d’accueil (66%) ainsi que les ménages hôtes. En mars 2019, le nombre de déplacés à l’intérieur du pays est d’environ 622 000 personnes, ce qui représente une diminution de 11% par rapport à septembre 2018 (date de la dernière analyse).

Pourquoi : Malgré la signature de l’accord de paix de Khartoum, la situation sécuritaire reste précaire sur l’ensemble du pays, principalement dans les préfectures de Haut-Kotto, Haut Mbomou et Basse-Kotto où des groupes armés non signataires continuent leurs incursions sur les grands axes d’approvisionnement et autour des principales villes. Dans les zones à haute concentration de déplacés de Alindao, Bria, Obo, Kaga-Bandoro et Zémio en particulier, les mouvements hors ville sont interdits et l’accès aux champs sont limité ou impossible. Cela empêche les ménages d’accéder à leurs cultures, de pratiquer la chasse et la cueillette, et de poursuivre les activités préparatoires de la saison agricole, limitant ainsi les revenus des travailleurs journaliers (dans l’analyse courante) et mettant en péril les récoltes (dans l’analyse projetée). La situation sécuritaire le long des axes commerciaux est elle aussi précaire, ce qui limite l’approvisionnement des marchés, ayant pour conséquence la pénurie de certains aliments et la hausse des prix.